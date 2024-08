Krabbendam komt met heel ander geluid over transfer Bijlow: 'Alle partijen zouden het raar vinden als...'

Het lijkt erop dat Feyenoord op zeer korte termijn tot overeenstemming gaat komen met Southampton over de transfer van doelman naar Engeland. Dat wordt althans gemeld door Voetbal International-clubwatcher Martijn Krabbendam, nog geen halfuur nadat vanuit Engeland berichten doorsijpelen dat Southampton ondertussen ook met de komst van een andere keeper - Arsenal-sluitpost - bezig zou zijn.

Krabbendam schrijft dat Feyenoord en Southampton donderdag verder onderhandelen over de overstap van de 26-jarige Bijlow, die deze zomer zijn basisplaats kwijtraakte aan Timon Wellenreuther. "Alle partijen zouden het raar vinden als er vanavond, of morgen géén akkoord wordt bereikt", schrijft de clubwatcher zelfs. Ondertussen meldde het Engelse Sky Sports eerder op de donderdagavond dat Southampton zich bij Arsenal voor Ramsdale zou hebben gemeld. De Engels international zou op huurbasis moeten overkomen naar de Zuid-Engelse club.

Feyenoord stelt zich volgens Krabbendam 'niet al te moeilijk' op in de transferonderhandelingen met de Premier League-club. "Natuurlijk vraagt de club wel een marktconforme transfersom, maar is bereid die te verdelen in een huurconstructie en een verplichte koopoptie, over de hoogte daarvan wordt nu onderhandeld", weet de journalist.

Opvolger

Bovendien bevestigt Krabbendam dat Feyenoord aankomend weekend mogelijk tegenover de toekomstige opvolger van Bijlow zal staan. "Feyenoord brengt momenteel een aantal keepers in kaart, maar de kans bestaat dat de club zijn nieuwe doelman zondag al in de ogen kijkt, als de bekerwinnaar op Het Kasteel de Rotterdamse Derby speelt tegen Sparta, waar Nick Olij het doel (nog) verdedigt", leest het. Gisteren (woensdag) speculeerde het Algemeen Dagblad ook al over de mogelijkheid dat Olij binnen Rotterdam van club zou gaan wisselen. Journalist Mikos Gouka van die krant betwijfelde echter of Feyenoord aan de vraagprijs die Sparta hanteert zou willen - of kunnen - voldoen.

