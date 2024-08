Transfer Bijlow plotseling in gevaar? 'Southampton meldt zich voor Ajax-target'

De mogelijke transfer van Feyenoord-doelman naar Premier League-club Southampton lijkt plotseling onzeker te zijn geworden. Volgens Sky Sports heeft de promovendus zich bij Arsenal gemeld voor keeper , die eerder deze zomer nog in verband werd gebracht met een overstap naar Ajax.

Bijlow is sinds de aanstelling van Brian Priske als opvolger van Arne Slot niet langer eerste keeper van Feyenoord. De achtvoudig Oranje-international moet Timon Wellenreuther, die hem de afgelopen seizoenen al meermaals tot volle tevredenheid verving, nu voor zich dulden. De belangstelling van Southampton kwam dan ook als geroepen: de club uit Zuid-Engeland is op zoek naar een nieuwe sluitpost nu eerste keus Gavin Bazunu lange tijd uit de roulatie is.

Southampton lijkt echter op meerdere borden te schakelen. Sky Sports meldt dat The Saints zich bij Arsenal hebben gemeld voor Aaron Ramsdale. De Engelsman is bij The Gunners tweede keus achter de Spanjaard David Raya, en zou graag weer aan spelen toe te komen om in beeld te blijven bij de nationale ploeg. Southampton zou Ramsdale op huurbasis willen overnemen van de nummer twee van afgelopen seizoen, zo weet de zender te melden.

Anderhalve week geleden werd duidelijk dat Ajax eveneens interesse heeft (gehad) in de diensten van Ramsdale. The Athletic wist te melden dat technisch directeur Alex Kroes zich bij Arsenal zou hebben gemeld in een poging de keeper te huren. Arsenal zou op dat moment zelf echter de voorkeur hebben gegeven aan een permanente transfer van de reservedoelman.

EXCLUSIVE: Southampton are preparing to make a loan bid for Arsenal's Aaron Ramsdale 🚨 pic.twitter.com/Mbzdhi7o8Y — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 22, 2024

