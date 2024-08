Ziggo Sport schakelt heel snel over naar één man na 3-0 van Brobbey

heeft er een paar wedstrijden op moeten wachten, maar donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League maakte hij dan eindelijk zijn eerste treffer voor Ajax in het nieuwe seizoen. Opvallend: Ziggo Sport schakelde na het doelpunt van Brobbey meteen door naar de skybox, waar een paar uur na zijn presentatie als nieuwste Ajax-aanwinst had plaatsgenomen.

LEES OOK: Opmerkelijke beelden: transferdoelwit van Ajax en Feyenoord gaat in tranen van het veld

Artikel gaat verder onder video

Ajax werd de voorbije maanden nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Weghorst, maar die liet lang op zich wachten. De Amsterdammers moesten eerst de benodigde financiën bij elkaar sprokkelen, alvorens ze zaken konden doen met Burnley, waar Weghorst nog een contract voor één seizoen had. Ajax en Weghorst bereikten dinsdagavond een persoonlijk akkoord over een contract voor twee seizoenen en woensdag kwamen ook de clubs eruit, waarna de transfer van de spits donderdagmiddag werd beklonken.

Weghorst kon in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia nog niet in actie komen, maar was wel aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. De kersverse aanwinst werd al na een paar minuten in beeld gebracht op het grote scherm in het stadion en kon meteen rekenen op een warm welkom. In de tweede helft verscheen bij opnieuw in beeld bij Ziggo Sport, ditmaal op een wel heel opmerkelijk moment. Brobbey had in de eerste helft nog een aantal goede kansen onbenut gelaten, maar in de tweede helft was het dan tóch raak voor de spits. Hij maakte op aangeven van Kenneth Taylor de 3-0. Ziggo bracht de juichende Ajacieden nog wel in beeld, maar schakelde vrij snel over naar Weghorst.

De aanwinst keek mee op het telefoonscherm van Simon Cziommer, zijn zaakwaarnemer. Onduidelijk is of de twee het doelpunt van Brobbey meteen terugkeken. Opvallend was de actie van Ziggo in elk geval wel. De zender lijkt zich alvast klaar te maken voor de concurrentiestrijd tussen Brobbey en Weghorst. Technisch directeur Alex Kroes liet voorafgaand aan het duel nog zijn licht schijnen over de spitspositie bij Ajax.

© Ziggo Sport

'𝘽𝙍𝙊𝘽𝘽𝙀𝙔, 𝘽𝙍𝙊𝘽𝘽𝙀𝙔, 𝘽𝙍𝙊𝘽𝘽𝙀𝙔' 🗣️

Een heerlijke avond voor Taylor die de 2-0 scoorde en nu ervoor zorgt dat Brobbey de derde maakt 😎#ZiggoSport #UEL #AJAJAG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Weghorst onthult bijzondere reden waarom hij met rugnummer 25 gaat spelen

Wout Weghorst gaat bij Ajax spelen met rugnummer 25, zo is na zijn transfer bekend geworden.