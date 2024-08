Bergwijn zorgt bij Ajax-rentree meteen voor zeer opmerkelijk moment

is officieel terug bij Ajax. De aanvaller maakte donderdagavond in de tweede helft van de verlenging van de return tegen Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League zijn rentree. Bergwijn zorgde meteen voor een opvallend moment. vroeg aan de Oranje-international of hij de aanvoerdersband wilde hebben, maar die gebaarde dat Henderson 'm om zijn arm mocht houden.

Maurice Steijn benoemde Bergwijn vorig jaar tot eerste aanvoerder van Ajax. Of hij ook dit seizoen de band zal dragen, moet nog blijken. Bergwijn miste vanwege zijn deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland de volledige voorbereiding van Ajax en was ook in de eerste vier officiële wedstrijden van dit seizoen niet van de partij. In die wedstrijden droeg naast Henderson ook Steven Berghuis de aanvoerdersband. Bergwijn keerde voor het tweede duel met Panathinaikos terug in de wedstrijdselectie en daardoor was het de vraag of Francesco Farioli een ander besluit zou nemen.

Bergwijn begon echter op de bank, waardoor Henderson ook donderdagavond de aanvoerder was. De Engelsman wilde de band in de tweede helft van de verlenging aan Bergwijn geven, maar daar dacht de Nederlander over. Henderson had de band al vrijwel volledig afgedaan, maar Bergwijn gebaarde dus dat hij het zo wel goed vond. De vleugelaanvaller wordt overigens nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Hij kwam ruim twee jaar geleden voor een recordbedrag van ruim 30 miljoen euro over van Tottenham Hotspur.

