Doorbraak in Bergwijn-vertrek lijkt aanstaande: Ajax bereikt mondeling akkoord met potentiële vervanger

Ajax lijkt razendsnel in te spelen op het naderende vertrek van . De sterspeler van de Amsterdammers staat voor een vertrek naar het Saudische Al-Ittihad, dat 22 miljoen euro overheeft voor de aanvaller. Fabrizio Romano weet dat Alex Kroes een mondeling akkoord heeft bereikt met een potentiële vervanger, namelijk van Southampton.

Volgens transferspecialist Romano zou het gaan om een huurdeal met koopoptie. Het is vooralsnog niet bekend hoe duur die koopoptie is. Wel is duidelijk dat er een mondeling akkoord is bereikt met Southampton. Romano weet dat er nog over de persoonlijke voorwaarden wordt onderhandeld.

De overgang van Sulemana vindt alleen plaats als Bergwijn vertrekt naar Al-Ittihad. De aanvaller van Ajax wordt op Deadline Day nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek uit Amsterdam. Volgens meerdere bronnen wil Al-Ittihad vlak voor het sluiten van de markt toeslaan.

Sulemana al eerder in beeld bij Ajax

In de zomer van 2021 was Ajax al dicht bij de komst van de Ghanese aanvaller. De aanvaller van destijds FC Nordsjaelland bevond zich al in Nederland voor zijn medische keuring, maar vroeg meermaals om uitstel voordat hij een definitieve beslissing moest nemen. Uiteindelijk besloten de Amsterdammers de deal stop te zetten, aangezien de club zestien miljoen euro voor iemand die twijfelt te veel geld vond.

De aanvaller vertrok destijds naar Stade Rennes, dat zeventien miljoen euro neertelde. In januari 2023 ging hij voor 25 miljoen euro naar Southampton, waar hij in 44 duels 2 keer scoorde en 4 assists leverde. Destijds had ook PSV belangstelling.

Ook in juli meldde The Athletic dat Ajax interesse had in Sulemana. De Amsterdammers zouden destijds concurrentie hebben gehad van onder meer AS Roma en OGC Nice.

Niet de enige optie als Bergwijn-vervanger

Volgens Transferwatch is Sulemana niet de enige optie om Bergwijn te vervangen bij Ajax. Het medium weet dat Mike Trésor Ndayishimiye (25) als interessante optie wordt gezien in Amsterdam. Ndayishimiye kwam in de Eredivisie uit voor Willem II en speelt nu bij Burnley.

