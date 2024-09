Verweij komt met pijnlijke Ajax-vergelijking: ‘Mensen lopen een winkel vol troep ook voorbij’

Mike Verweij vindt het logisch dat de transferperiode teleurstellend verloopt voor Ajax. De watcher van de Amsterdammers namens De Telegraaf vergelijkt de club met 'een winkel vol troep', omdat mensen die in het dagelijkse leven ook voorbij lopen.

“De fans van Ajax zijn teleurgesteld, maar als je een winkel vol met troep hebt, lopen mensen daar voorbij”, vergelijkt de journalist bij Kick-off. “Dat er geen spelers vertrekken, lijkt me daarom ook wel logisch. Alex Kroes heeft geprobeerd om spelers te slijten, maar dat bleek dus heel moeilijk”, gaat de Ajax-watcher verder.

Het probleem is duidelijk volgens Verweij: “Er is in de afgelopen twee jaar middelmaat binnengehaald. Om die spelers dan weer voor ongeveer dezelfde prijs te verkopen is bijna onmogelijk.” Ajax zwaaide tot dusverre Gerónimo Rulli, Georges Mikautadze, Francisco Conceicao, Jorge Sánchez en Silvano Vos op permanente basis uit. Carlos Forbs, Borna Sosa, Naci Ünüvar en Jakov Medic worden verhuurd met een optie tot koop. Ajax hoopte deze zomer meer verkopen te doen. Spelers als Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal zijn namelijk nog altijd niet vertrokken uit Amsterdam.

Jeroen Kapteijns mengt zich: “Het is gewoon een moeilijke markt, vanwege de Financial Fair-Play in Engeland. Die halen doen vooral binnenlandse transfers”, zegt de vervanger van Valentijn Driessen.

