Valentijn Driessen ontbreekt in podcast: ‘We leven met hem mee’

Valentijn Driessen ontbreekt maandag in de nieuwste aflevering van Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. De chef voetbal moest de opnames laten schieten wegens een lekke band. Hij wordt vervangen door collega Jeroen Kapteijns.

Normaal gesproken is Driessen een vast gezicht in Kick-off. Samen met Ajax-volger Mike Verweij en De Telegraaf-presentator Pim Sedee bespreekt hij het afgelopen voetbalweekend. Deze maandag was dit dus niet het geval, omdat de journalist last had van een lekke band.

In de vaste begintune van Kick-off wordt Driessen aangekondigd. Sedee meldt direct dat de chef voetbal ontbreekt. “Niet met Valentijn Driessen, maar met Jeroen Kapteijns deze keer. We denken aan Valentijn en willen ons medeleven tonen, want hij had een lekke band op de snelweg, denk ik”, zegt hij.

“Vervelend”, reageert Verweij. “Volgens mij was hij gewoon thuis, maar wel een lekke band, ja”, rectificeert Kapteijns. “Ik hoop niet dat hij dan lek is geprikt door iemand die een slechte column ofzo van hem heeft gelezen”, antwoordt Sedee, waarna Verweij ingrijpt. “Breng mensen nou niet op ideeën.”

