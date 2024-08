Driessen reageert verbijsterd op Feyenoord-transfer en spreekt van 'dwazenclub'

Valentijn Driessen reageert verbijsterd op het nieuws dat Feyenoord erin is geslaagd om een forse transfersom van naar verluidt 25 miljoen euro voor verdediger te bedingen. De international, die bezig was aan zijn laatste contractjaar in Rotterdam-Zuid, is bezig zijn overstap naar het Duitse RB Leipzig af te ronden.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf vraagt Driessen: "Dachten jullie dat er een of andere dwazenclub in Europa was die 25 miljoen voor een contract van tien maanden zou betalen?". Zijn collega, chef sport Marcel van der Kraan, deelt die mening: "Het is ietsje minder, maar het zit er heel dicht tegenaan. Ik vind het eigenlijk best bizar, inderdaad."

Van der Kraan benadrukt vervolgens dat Feyenoord door het last-minute vertrek van Geertruida wel een jasje uitdoet: "Een topverdediger en de beste speler van Feyenoord, dat blijf ik zeggen. Ze gaan er nog heel veel last van krijgen in de Champions League dat deze jongen weg is, want Geertruida is echt een sterkhouder. Binnen Feyenoord wordt hij in de kleedkamer op handen gedragen."

'Geertruida had beter op de Premier League kunnen wachten'

Presentator Pim Sedee stelt vervolgens dat Leipzig 'wel een mooie club' is voor Geertruida. Mike Verweij is echter niet onder de indruk: "Misschien kan hij advies vragen aan Brian Brobbey, die heeft daar ook een toptijd gehad", verwijst de Ajax-watcher sarcastisch naar het weinig succesvolle halfjaar dat de spits bij de Bundesliga-club beleefde, alvorens hij terugkeerde in Amsterdam. Van der Kraan had, als hij in de schoenen van Geertruida zou staan, ook een andere keuze gemaakt: "Ik vind het helemaal niet zo'n bijzondere club. Ik zou altijd op de Premier League hebben gewacht, als je dan naar het buitenland gaat", aldus de chef sport.

