Wissel van Farioli tegen Willem II doet pijn: 'Shit, ik moet eruit'

baalde ervan dat hij gewisseld werd in de wedstrijd tussen Willem II en Ajax. De middenvelder werd bij een 1-0 achterstand naar de kant gehaald. Uiteindelijk boog Ajax de achterstand om in een 1-2 overwinning.

In de 59ste minuut greep trainer Francesco Farioli in: Brian Brobbey en Davy Klaassen werden vervangen door respectievelijk Wout Weghorst en Steven Berghuis. Tien minuten later maakten Jorrel Hato en Mika Godts plaats voor respectievelijk Kian Fitz-Jim en Oliver Edvardsen. De wissels waren succesvol: vier invallers waren rechtstreeks betrokken bij de twee Ajax-doelpunten. Edvardsen maakte de 1-1 op aangeven van Berghuis; Weghorst besliste de wedstrijd na voorbereidend werk van Fitz-Jim.

ESPN-journalist Cristian Willaert vraagt na afloop aan Klaassen: “Waarom moest je naar de kant eigenlijk? Ik denk altijd: als je een goal nodig hebt, moet je Klaassen laten staan.” De middenvelder lacht en geeft toe: “Ja, op dat moment denk ik: shit, ik moet eruit. Je baalt gewoon, want je wilt blijven staan. Dat is altijd zo. Maar je weet ook, en dat zag je nu ook weer, dat invallers vaak beslissend zijn geweest. We hebben het er vaak over dat we een team zijn en ik denk dat dat vandaag wel weer is gebleken.”

Had Klaassen een penalty verdiend?

In de eerste helft vroeg Ajax driemaal om een penalty, waarvan twee keer na een vermeende overtreding op Klaassen. In de zesde minuut kwam Amine Lachkar met een hoog been in op Klaassen; in de vijftiende minuut leek hij Klaassen te raken bij het wegschieten van de bal. Scheidsrechter Marc Nagtegaal wuifde beide claims van Klaassen weg. Hoeveel penalty’s had de middenvelder naar eigen inzicht moetne krijgen?

“Ik denk dat ik sowieso een penalty had moeten krijgen vandaag. Ik heb het nog niet teruggezien trouwens hoor. Maar zeker bij dat eerste moment schopte die jongen vol op mijn voet. Die eerste was voor mij een hele duidelijke penalty”, stelt de Ajacied. “Wat betreft die tweede… Tja, wat moet ik zeggen? Je moet dit eigenlijk bij de man in het zwart (Nagtegaal, red.) gaan vragen. Ik ging in ieder geval niet zomaar liggen. Ik kan er niet over uit en we zien het iedere week weer. Wat moeten we nog zeggen? Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer.”

ESPN-analist Kees Kwakman denkt ook dat Klaassen een penalty had kunnen krijgen. “Ik had het gevoel dat die eerste een penalty had kunnen zijn. Hij kon echt nog bij de bal komen. Bij het tweede moment zette hij gewoon zijn voet ervoor. Hij wilde bij dat tweede moment wel echt geraakt worden. Hij zette bewust zijn been ervoor. Ik ben het met hem eens dat die eerste een penalty had kunnen zijn.”

Wie was volgens jou de meest impactvolle invaller in de wedstrijd tegen Willem II? Laden... 5.2% Steven Berghuis 67.5% Wout Weghorst 15.6% Oliver Edvardsen 11.7% Kian Fitz-Jim 77 stemmen

