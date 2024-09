'Bij Ajax is er wel wat irritatie over nieuwe datum voor De Klassieker'

Ajax is niet heel blij met nieuwe datum voor De Klassieker tegen Feyenoord. De KNVB en de gemeente Rotterdam hebben woensdag 30 oktober aangewezen voor het inhalen van de ontmoeting tussen de aartsrivalen en dat heeft in Amsterdam geleid tot ‘irritaties’.

Dat vertelt Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf althans. De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip had normaal gesproken afgelopen zondag gespeeld moeten worden, maar nadat de politiebonden hadden aangekondigd om zowel rondom als tijdens de wedstrijd géén agenten in te zetten, zag burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam geen andere keus dan er een streep doorheen te zetten.

Artikel gaat verder onder video

De Klassieker wordt nu ingehaald op woensdag 30 oktober. In Amsterdam is men naar verluidt dus niet heel blij met de nieuwe datum voor de ontmoeting in De Kuip. “Bij Ajax is er overigens wel wat irritatie over het vaststellen van de datum voor De Klassieker. Daar kan Feyenoord niks aan doen, Aboutaleb niks aan doen en ook de KNVB niks aan doen. Maar het uitstellen van die wedstrijd betekent wel dat Feyenoord een aantal nieuwe spelers heeft die ze anders gewoon nog niet inzetbaar hadden gehad bij De Klassieker”, zo zegt Verweij.

LEES OOK: Weghorst wordt keihard aangepakt: 'Het is verschrikkelijk, één groot toneelstuk. Een narcist'

Ajax - PSV

Dat lijkt echter niet de voornaamste reden waarom Ajax niet heel blij is met 30 oktober als nieuwe datum voor De Klassieker. Drie dagen na die wedstrijd is niet alleen Feyenoord - AZ, maar staat ook de kraker tussen Ajax en PSV op het programma. “Nou moet je daar in feite niet over zeuren (dat Feyenoord een aantal andere spelers kan opstellen, red.), want dat is gewoon het systeem dat je hebt. Maar hij wordt nu neergezet op de woensdag voor Ajax - PSV. Daar balen ze van, dat je dan twee van zulke toppers in een paar dagen hebt”, aldus Verweij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Francesco Farioli meldt zich op Instagram en verrast

De trainer van Ajax schrijft: "Iedereen dacht dat dit onze eerste missie was, maar..."