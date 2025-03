Koeman verklapt één basisklant bij Oranje voor duel met Spanje

Memphis Depay start donderdagavond in het Nations League-duel met Spanje in de basis bij het Nederlands elftal. Dat onthulde bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen het Zuid-Europese land.

Memphis keerde afgelopen maandag na een afwezigheid van 250 dagen terug bij het Nederlands elftal. De 31-jarige aanvaller was na het EK in Duitsland, waar hij in de halve finale tegen Engeland zijn laatste interland speelde, een tijdje uit beeld omdat hij clubloos was. In september tekende Memphis uiteindelijk een contract bij het Braziliaanse Corinthians.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Memphis Depay maakt zich hard voor terugkeer van Oranje-international

Zijn rentree op de voetbalvelden luidde niet meteen een terugkeer bij Oranje in voor Memphis, aangezien Koeman de spits nog niet fit genoeg vond. Uiteindelijk vond Memphis zijn draai in Brazilië en loodste hij Corinthians van de degradatiezone naar plaatsing voor de Copa Sudamericana. Eind februari zag de bondscoach de rechtspoot live in actie in Brazilië, waarna hij besloot om Memphis er weer bij te halen. Tegen Spanje gaat Memphis in ieder geval zijn rentree maken in de basis. "Ja", antwoordt Koeman op de vraag van Noa Vahle of de 98-voudig Oranje-international een basisplaats gaat krijgen.

LEES OOK: Nederland kan in de Nations League beter verliezen van Spanje en dit is waarom

Memphis fitter dan op het EK

Wat er verwacht kan worden van Memphis tegen Spanje? "Tijdens het EK hoopten we dat hij gedurende het toernooi echt fit zou worden. Dat was toen ook het idee met Frenkie de Jong, want dat zijn spelers die echt een meerwaarde voor je elftal kunnen zijn. Als ik het vergelijk met nu, dan is Memphis nu fitter dan toen", erkent Koeman. "Natuurlijk ben ik ook benieuwd hoe zij het gaan doen in de twee wedstrijden tegen Spanje. Ik denk dat we dat allemaal zijn. Ik heb er wel een goed gevoel bij, als ik Memphis hier zie en met hem praat. Ik hoop dat het goede gevoel ook werkelijkheid wordt."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig Oranje-international gaf Van Gaal vuistslag in het gezicht

Een tienvoudig international van Oranje blikt terug: "Wie denk je wel niet dat je bent, riep Van Gaal."