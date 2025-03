‘Even op de rem bij euforie rond Jeremie Frimpong’

Maarten Wijffels wordt weliswaar ‘vrolijk’ van , maar vindt dat de euforie rond zijn goede prestatie tijdens het Nations League-duel met Spanje wat minder kan. Dat schrijft hij in een analyse voor het Algemeen Dagblad. De journalist stelt dat het Nederlandse publiek al eerder teleurgesteld is nadat Frimpong het een tijd goed deed.

Jeremie Frimpong was donderdagavond misschien wel de beste speler aan de kant van Nederland in het 2-2-gelijkspel tegen Spanje. De vleugelspeler, die als rechtsbuiten stond opgesteld, leverde de assist en vormde een constante dreiging. De Spaanse media waren lovend over zijn prestatie.

Wijffels schrijft in zijn analyse: “Van Tijjani Reijnders word je als kijker vrolijk. Van Frimpong ook.” De ‘voetbalexpert’ van het AD benoemt niet alleen het voetballende belang van de speler van Bayer Leverkusen, maar ook het sociale aspect: “Hoe Frimpong in Zeist zijn ploeggenoten begroet zegt veel. Het zonnetje in huis.”

Toch is het voor Wijffels niet één en al lof als het om Frimpong gaat: “Ook even op de rem bij de nu ontstane euforie rond hem. Frimpong presenteerde zich al eens eerder energiek en dreigend als rechtsbuiten in Oranje. Dat was in de oefencampagne voor het EK vorig jaar.” “Maar”, waarschuwt de journalist: “Vervolgens zagen we op het toernooi zelf weinig meer, in de minuten die hij meedeed.”

