'Manchester United schakelt razendsnel door en denkt aan Oranje-international'

Manchester United schakelt razendsnel door nu de club van Erik ten Hag naast de gehoopte komst van lijkt te gaan grijpen. Volgens The Athletic wordt er inmiddels voorzichtig gekeken of Internazionale iets voelt voor een ruildeal waarbij naar Old Trafford verkast en de omgekeerde weg bewandelt.

Mazraoui is dichtbij een overstap naar West Ham United, zo meldt de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland donderdagmiddag. Bayern München en The Hammers zouden een akkoord hebben bereikt over een transfersom die inclusief bonussen kan oplopen tot 19,5 miljoen euro. Bovendien zou Mazraoui op hoofdlijnen reeds akkoord zijn over de persoonlijke voorwaarden met de Londenaren, al moeten er nog wel een aantal details worden gladgestreken.

Artikel gaat verder onder video

Een reden dat United niet kon doorpakken in de strijd om Mazraoui, is dat de club pas in actie kan komen als Wan-Bissaka vertrekt. De 26-jarige Engelsman was óók in beeld bij West Ham, maar heeft die club volgens The Athletic afgewezen omdat zijn voorkeur zou uitgaan naar Inter. De oud-speler van Crystal Palace beschikt nog over een eenjarig contract in Manchester, waardoor hij ofwel deze zomer verkocht wordt ofwel volgend jaar transfervrij zou kunnen overstappen naar de Nerazzurri.

Een ruildeal tussen United en Inter zou dan ook tot de mogelijkheden behoren, al schrijft The Athletic-journalist David Ornstein. Inmiddels zouden 'tussenpersonen' over een dergelijke constructie in gesprek zijn, al bevinden die zich volgens de journalist nog niet in een vergevorderd stadium. Net als Wan-Bissaka in Manchester, beschikt Dumfries in Milaan over een contract dat in de zomer van 2025 afloopt. Eerder werd al duidelijk dat Inter de oud-speler van Sparta, sc Heerenveen en PSV deze zomer wil verkopen indien hij zijn verbintenis niet verlengt. In een eerder stadium werd Dumfries gelinkt aan Aston Villa, dat deze transferperiode met Ian Maatsen reeds een Nederlandse linksback aantrok.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 NOS Studio Fußball haalt uit naar Oranje-international: ‘Dit kan niet in het Nederlands elftal’

Aan tafel bij Studio Fußball wordt een harde conclusie getrokken over een basisspeler van Oranje.