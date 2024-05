‘Mensen doen overdreven lyrisch over Feyenoord, verschil met PSV was te groot’

Erik ten Hag is vol bewondering over de prestaties van PSV in het afgelopen seizoen, maar is tegelijkertijd een stuk minder onder de indruk van wat Feyenoord heeft laten zien. De Rotterdammers eindigden op de tweede plaats, wonnen de KNVB Beker en kregen veel complimenten voor het vertoonde spel in de groepsfase van de Champions League, maar Ten Hag is van mening dat mensen ‘overdreven lyrisch’ doen. Volgens de voormalig trainer van onder meer Ajax was het verschil tussen PSV en Feyenoord ‘te groot’.

Feyenoord kroonde zich in 2023 voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland en gold bij aanvang van het afgelopen seizoen als de belangrijkste titelkandidaat. Ajax had immers een teleurstellend seizoen achter de rug, had veel sterkhouders zien vertrekken én stelde een nieuwe trainer aan, terwijl PSV met Peter Bosz eveneens vanaf nul leek te moeten beginnen. Maar niets bleek minder waar. De Eindhovenaren namen al vroeg in het seizoen afstand van Ajax, schudden Feyenoord in december al van zich af en veroverden begin deze maand de eerste landstitel sinds 2018.

“Dik en dik verdiend kampioen”, zegt Ten Hag dan ook in een interview met Voetbal International. “Met zo’n grote afstand beter dan de rest, ook dan Feyenoord.” Het seizoen van PSV had er nóg mooier op kunnen worden, ware het niet dat de ploeg van Bosz in de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de achtste finales van het bekertoernooi ‘ongelooflijk is benadeeld’. Dat stelt Ten Hag althans. “Dat was natuurlijk een duizend procent strafschop bij Noa Lang, dat weet ik nog goed”, doelt Ten Hag op een duel tussen Mats Wieffer en Lang op de achterlijn. “Bosz was na afloop heel boos en hij had groot gelijk.”

Feyenoord won die bekerwedstrijd met 1-0, maar kwam in de Eredivisie niet meer in de buurt van PSV. “Bosz heeft het uitstekend gedaan bij PSV afgelopen seizoen. De club leeft en sprankelt. Daarentegen vind ik dat mensen overdreven lyrisch doen over Feyenoord”, zegt Ten Hag. “Het verschil tussen PSV en Feyenoord was in mijn ogen te groot vanuit Feyenoord-perspectief als regerend landskampioen. Feyenoord was stabiel dit jaar, maar niet top. PSV was op alle vlakken twee klassen beter. Qua domineren van de bal, qua drukzetten, qua intensiteit, noem maar op. Dat heeft Bosz met zijn staf top gedaan, maar ook de rest van de club zit weer goed in elkaar, want met mensen als Earnest Stewart en Marcel Brands is er daar ook rust en kwaliteit gekomen.”

Onderlinge wedstrijden

Tijdens de onderlinge ontmoetingen tussen Feyenoord en PSV in het afgelopen seizoen was het verschil overigens niet zo groot. In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal won PSV dankzij een doelpunt van Lang en ook de eerste competitiewedstrijd in De Kuip resulteerde in een Eindhovense zege. Maar het treffen in het bekertoernooi werd dus een prooi voor Feyenoord en de ontmoeting in het Philips Stadion eindigde onbeslist (2-2). Het verschil tussen PSV en Feyenoord op de ranglijst was zeven punten, waar de Rotterdammers zich een jaar eerder met dezelfde voorsprong nog tot kampioen van Nederland hadden gekroond.

