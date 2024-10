Mooi moment voor Fitz-Jim geeft meer duidelijkheid over zijn blessure

De blessure van lijkt mee te vallen. De aanvallende middenvelder van Ajax moest het uitduel met Slavia Praag missen, maar is wel opgeroepen voor de duels van Jong Oranje van volgende week.

Fitz-Jim was vorige week een van de uitblinkers in de eerste Europa League-wedstrijd van Ajax, tegen Besiktas. Donderdagavond tegen Slavia Praag (1-1) moest de aanvallende middenvelder echter verstek laten gaan, zo werd woensdag duidelijk. Ook het duel met FC Groningen van aanstaande zondag komt te vroeg voor de 21-jarige rechtspoot.

Toch lijkt de blessure van Fitz-Jim over het algemeen wel mee te vallen. De jongeling is door Michael Reiziger namelijk voor het eerst geselecteerd voor Jong Oranje. De Nederlandse beloften spelen op donderdag 10 oktober een oefenwedstrijd tegen Mexico, terwijl op maandag 14 oktober de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden op het programma staat. Gezien zijn selectie lijkt het erop dat de middenvelder in ieder geval die tweede wedstrijd kan halen. Naast Fitz-Jim debuteert ook Thom van Bergen van FC Groningen in de selectie van Jong Oranje.

Selectie Jong Oranje

Youri Baas (Ajax), Kian Fitz-Jim (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Ruben van Bommel (AZ), Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Calvin Raatsie (Excelsior), Thom van Bergen (FC Groningen), Max Bruns (FC Twente), Youri Regeer (FC Twente), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Noah Ohio (FC Utrecht), Antoni Milambo (Feyenoord), Gjivai Zechiël (Feyenoord), Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf), Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv), Rav van den Berg (Middlesbrough FC), Robin Roefs (N.E.C.), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven), Ibrahim Cissoko (Plymouth Argyle), Ryan Flamingo (PSV), Neraysho Kasanwirjo (Rangers FC), Emanuel Emegha (RC Strasbourg Alsace) en Million Manhoef (Stoke City FC).

