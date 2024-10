Farioli weet nu al dat hij smaakmaker ook tegen FC Groningen moet missen

Ajax-trainer Francesco Farioli kan ook zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen geen beroep doen op . De middenvelder blok in de afgelopen duels uit bij de Amsterdammers, maar heeft in de aanloop naar het bezoek aan Slavia Praag een spierblessure opgelopen. Volgens Voetbal International moet Fitz-Jim naast het duel in Tsjechië ook de ontmoeting met FC Groningen aan zich voorbij laten gaan.

Fitz-Jim was een week geleden nog de grote uitblinker bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Besiktas (4-0 winst). De middenvelder begon vervolgens een paar dagen later op bezoek bij RKC op de bank, maar was in de tweede helft nodig om de ban te breken. Met een slimme pass op Devyne Rensch stond hij aan de basis van de openingstreffer, die uiteindelijk door Bertrand Traoré tegen de touwen werd geschoten. Diezelfde Traoré ontbreekt donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag, evenals Jordan Henderson, Wout Weghorst, de al langer geblesseerde Steven Berghuis, de niet speelgerechtigde Davy Klaassen én dus Fitz-Jim.

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wijst vervangers Henderson, Fitz-Jim en Traoré aan

De Amsterdammer heeft een spierblessure opgelopen en zal daardoor ook het duel met FC Groningen van komende zondag in de Johan Cruijff ArenA aan zich voorbij moeten laten gaan. Volgens Voetbal International moeten tests nog uitwijzen hoelang de middenvelder precies uit de roulatie is, maar de interlands met Jong Oranje lijkt hij uit zijn hoofd te moeten zetten. De verwachting is dat Fitz-Jim na de interlandperiode pas weer in actie kan komen.

