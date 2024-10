Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wijst vervangers Henderson, Fitz-Jim en Traoré aan

Ajax-trainer Francesco Farioli moet noodgedwongen puzzelen aan zijn opstelling voor de tweede wedstrijd in de competitiefase van de Europa League tegen Slavia Praag. De Italiaan kan donderdagavond in Praag géén beroep doen op Jordan Henderson, Wout Weghorst, Bertrand Traoré, Kian Fitz-Jim, de al langer geblesseerde Steven Berghuis én de niet speelgerechtigde Davy Klaassen. Het Algemeen Dagblad verwacht daarom basisplaatsen voor , en .

Farioli baarde tijdens zijn eerste maanden als hoofdtrainer van Ajax regelmatig opzien door zijn opstelling op flink wat posities te wijzigen. Dat deed hij bijvoorbeeld ook afgelopen zondag op bezoek bij RKC Waalwijk, drie dagen na de overtuigende 4-0 overwinning op Besiktas. Een paar dagen later wordt Farioli door flink wat blessuregevallen in zijn selectie gedwongen om een andere dan zijn sterkste basiself de wei in te sturen. Weghorst moest het duel met RKC al aan zich voorbij laten gaan, maar naast de Oranje-international ontbreken in Praag ook aanvoerder Henderson, Fitz-Jim én Traoré.

Achterin hoeft Farioli vooralsnog niets te wijzigen. Het Algemeen Dagblad verwacht dan ook dat de Italiaan dat niet van plan is. Remko Pasveer verdedigt het doel, Devyne Rensch en Jorrel Hato zijn de backs en Josip Sutalo en Youri Baas vormen het centrale duo. Op het middenveld kan Farioli niet beschikken over Henderson en Fitz-Jim. Zij worden tegen Slavia Praag vermoedelijk vervangen door respectievelijk Van den Boomen en Hlynsson. Van den Boomen verscheen in Waalwijk al aan de aftrap, Hlynsson kwam onder Farioli pas twee keer eerder als basisspeler in actie. Dat was onder meer in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen, toen hij meteen de enige treffer voor zijn rekening nam.

Voorin kan Farioli geen beroep doen op Traoré en dat is een flinke aderlating voor Ajax. De aanvaller uit Burkina-Faso behoorde een week geleden tegen Besiktas al tot de uitblinkers en schonk zijn ploeg afgelopen zondag tegen RKC als invaller hoogstpersoonlijk de zege (doelpunt en een assist). Traoré wordt in Praag naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Rasmussen, die in Waalwijk ook al aan de aftrap verscheen. Brian Brobbey is naar verwachting de spits, Mika Godts completeert de voorhoede. De Belg nam in de thuiswedstrijd tegen Besiktas nog twee van de vier treffers voor zijn rekening.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Hlynsson, Van den Boomen, Taylor; Rasmussen, Brobbey, Godts.

De ontmoeting tussen Slavia Praag en Ajax begint om 18.45 uur. Slavia Praag is de nummer twee van het afgelopen seizoen én de huidige koploper van Tsjechië.

