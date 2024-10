Farioli schept duidelijkheid over Ajax-blessures en legt uit waarom Klaassen wél in Praag is

Francesco Farioli heeft daags voor de wedstrijd tegen Slavia Praag in de Europa League tekst en uitleg gegeven over de blessuregevallen in zijn selectie. De Italiaan kan in Tsjechië niet beschikken over , , én . Middenvelder is niet speelgerechtigd, maar reisde wél af naar Praag; Farioli legt uit waarom.

In eerste instantie leken alleen Weghorst en Henderson het duel met Slavia niet te gaan halen. In de loop van de middag werden de namen van Traoré en even later Fitz-Jim toegevoegd aan het lijstje absenten. Ajax besloot het jonge duo Jan Faberski en Don-Angelo Konadu (beiden achttien) toe te voegen aan de wedstrijdselectie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hans Kraay is verbijsterd: 'We dachten dat zijn broer naar Ajax was gestuurd'

"Er zijn wat wijzigingen ten opzichte van het plan van vanmorgen", zegt Farioli woensdag. De problemen voor Traoré en Fitz-Jim ontstonden op de afsluitende training, legt de oefenmeester uit. "Traoré heeft een licht tikje op zijn knie gehad, dat zullen we moeten bekijken", zegt de Italiaan over de buitenspeler die afgelopen weekend als invaller nog tekende voor de bevrijdende 0-1 in het uitduel bij RKC, dat eindigde in een 0-2 overwinning. "Bij Fitz-Jim lijkt het om een spierprobleem te gaan, daar wordt morgen naar gekeken, dan zullen we meer weten", aldus Farioli.

LEES OOK: Mossou is vol verbazing: ‘Met Farioli dreigt nu ongeveer hetzelfde te gebeuren’

Davy Klaassen stapte wél in het vliegtuig naar Praag, ondanks het feit dat de middenvelder pas werd aangetrokken toen de inschrijftermijn voor de competitiefase van de Europa League al verstreken was, waardoor hij niet speelgerechtigd is. "Hij is natuurlijk een belangrijke speler voor de groep. En ook omdat we hier vrijdag nog gaan trainen, dus het is belangrijk dat hij erbij is als we ons voorbereiden op de volgende competitiewedstrijd", verklaart Farioli de aanwezigheid van Klaassen. Ajax neemt het aanstaande zondag in Amsterdam op tegen FC Groningen.

Francesco Farioli over de afwezigheid van Kian Fitz-Jim, Bertrand Traoré én Jordan Henderson 🗣️#slaaja — ESPN NL (@ESPNnl) October 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pierre van Hooijdonk is uiterst kritisch en geeft Alex Kroes veeg uit de pan

Pierre van Hooijdonk heeft zijn sterke bedenkingen bij een keuze van Ajax.