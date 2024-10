Ajax mist naast Henderson en Traoré nóg een basisspeler tegen Slavia Praag

Ajax kampt in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Slavia Praag in de Europa League met een groot aantal blessuregevallen in de selectie. De Amsterdammers missen naast Jordan Henderson, Wout Weghorst en Bertrand Traoré óók op bezoek bij de nummer twee van Tsjechië in het afgelopen seizoen. Fitz-Jim was zes dagen geleden nog de grote uitblinker in de thuiswedstrijd tegen Besiktas.

LEES OOK: ESPN komt met zorgwekkend nieuws over Bertrand Traoré

Fitz-Jim is in de eerste maanden van dit seizoen een van de opvallendste spelers bij Ajax en daar had bij aanvang van de nieuwe jaargang vrijwel niemand rekening mee gehouden. De middenvelder speelde in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog op huurbasis voor Excelsior, maar keerde in januari alweer terug naar de hoofdstad. Fitz-Jim kwam er onder John van ’t Schip echter niet aan te pas en stond op de nominatie om een transfer te maken. De nieuwe trainer Francesco Farioli ziet het echter helemaal zitten in Fitz-Jim en de Amsterdammer stelt hem zeker niet teleur.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-watcher stipt groot probleem aan: gemiddelde flink gedaald, opvallende statistiek vertelt veel

Zo blonk de middenvelder vorige week nog uit in de thuiswedstrijd tegen Besiktas en had hij ook op bezoek bij RKC Waalwijk, als invaller welteverstaan, een belangrijk aandeel in de overwinning. Maar in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag zal Fitz-Jim zijn ploeg niet kunnen helpen. Waarom is niet duidelijk, maar hij behoort niet tot de selectie voor het duel met de Tsjechen. Daarmee komt het aantal blessuregevallen bij Ajax alleen al deze week op vier, want ook Henderson, Weghorst en Traoré zijn er in Praag niet bij. Dat geldt uiteraard ook voor Steven Berghuis, maar hij staat al sinds eind augustus aan de kant met een knieblessure.

Debutanten in de selectie

Davy Klaassen reist daarentegen wel mee naar Tsjechië, maar de transfervrije aanwinst is niet speelgerechtigd voor de Europa League en kan daarom niet in actie komen. Farioli heeft vanwege de blessuregevallen een beroep gedaan op Jan Faberski en Don-Angelo Konadu. De talenten van Jong Ajax maken voor het eerst onderdeel uit van de selectie voor een Europese wedstrijd.

Farioli names a 23-man squad for Slavia Prague, with Faberski and Konadu making their debut in the selection ✌️#UEL #slaaja — AFC Ajax (@AFCAjax) October 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wil niet Francesco Farioli, maar 66-jarige coach als hoofdtrainer van Ajax

Ajax heeft de ideale trainerskandidaat laten lopen, denkt Johan Derksen.