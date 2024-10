Ajax-watcher stipt groot probleem aan: gemiddelde flink gedaald, opvallende statistiek vertelt veel

Ajax was in de laatste vier wedstrijden weliswaar twaalf keer trefzeker, maar slechts één doelpunt kwam van de voet van een centrumspits. De spitspositie staat sinds de komst van flink ter discussie in Amsterdam en Johan Inan constateert dat vooral bij het verval heel groot is. Wat moet trainer Francesco Farioli doen om zijn diepste aanvallers weer te laten renderen?

Ajax kon afgelopen zomer heel weinig op de transfermarkt. De Amsterdammers versterken zich in een vroeg stadium weliswaar met Bertrand Traoré en huurden Daniele Rugani van Juventus, maar de komst van Weghorst liet noodgedwongen heel lang op zich wachten. Het was op een gegeven moment zelfs de vraag of Ajax Weghorst überhaupt nog wel moest halen, gezien het feit dat zowel Chuba Akpom als Brobbey niet leek (en uiteindelijk zou) te vertrekken. Technisch directeur Alex Kroes besloot in de laatste week van de transferwindow echter zaken te doen en haalde Weghorst alsnog naar de Johan Cruijff ArenA.

Farioli heeft daardoor drie centrumspitsen tot zijn beschikking. De grote vraag was hoe de Italiaan die luxe zou gaan managen, maar volgens Inan moet hij eerst een ander probleem oplossen. “Het leven van een spits bij Ajax gaat vooralsnog niet over rozen, ervoeren Weghorst en Akpom ook al. Net als Brobbey tegen RKC werd ook Weghorst in de Adelaarshorst afgelost zonder ook maar één poging op doel te hebben gelost. Eén schamel kopballetje, dat was het wel”, zo schrijft Inan op de website van het Algemeen Dagblad. De verslaggever wijst op het feit dat slechts één van de laatste twaalf Amsterdamse doelpunten werd gemaakt door een spits (Akpom tegen Fortuna Sittard). “Vijf daarvan namen vleugelspelers Mika Godts (drie) en Bertrand Traoré (twee) voor hun rekening. Vier keer was een middenvelder trefzeker en ook verdedigers Youri Baas en Devyne Rensch scoorden.”

Gemis van Berghuis doet zich voelen

Akpom nam anderhalve maand geleden op bezoek bij Jagiellonia Bialystok nog drie van de vier doelpunten voor zijn rekening, maar dat waren zijn eerste treffers sinds de start van de voorbereiding. Brobbey heeft het eveneens nog niet op zijn heupen. Integendeel zelfs. “Brobbeys doelpuntenmoyenne is dit seizoen gedaald van 0,51 naar 0,11. De clubtopscorer van vorig seizoen neemt het doel drie keer zo weinig onder vuur”, zo schrijft Inan. Brobbey was tot op heden enkel trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok op 29 augustus. “Ook Akpom sticht minder gevaar, al is het verval in beide gevallen minder groot dan bij zijn concurrent.”

Inan denkt dat het gemis van Steven Berghuis een belangrijke oorzaak is voor de doelpuntendroogte bij de spitsen. “In Polen bleek al hoe belangrijk het voor de spits is dat Berghuis speelt. Akpom trok de stand gelijk na een fraaie steekbal van de spelmaker, die bovendien de ene na de andere bal panklaar legde bij de tweede paal. Het zijn de handelsmerken van de van een blessure herstellende creatieveling waar Weghorst en Brobbey de voorbije weken om verlegen zaten.” Berghuis staat mogelijk nog wel even aan de kant, dus wat nu? “Farioli zal het vooral laten afhangen van waar het aanvalsspel van Ajax zich zal bevinden. Bij een sterkere tegenstander, zoals morgen (donderdag, red.) Slavia Praag in de Europa League, is de keuze voor de snelle en balvaste Brobbey legitiem.”

Geen Weghorst tegen Slavia Praag

Weghorst zal donderdagavond sowieso geen minuten maken. De Oranje-international ontbrak afgelopen zondag al in de selectie voor het uitduel met RKC Waalwijk en verscheen woensdag niet op het trainingsveld. Weghorst is niet fit genoeg om in actie te komen en reist daarom niet mee naar Tsjechië. Dat geldt ook voor aanvoerder Jordan Henderson.

