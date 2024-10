Flinke tegenslag voor Ajax: Farioli mist naast Weghorst nóg een routinier tegen Slavia Praag

Ajax-trainer Francesco Farioli kan in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag in de Europa League géén beroep doen op en . Weghorst ontbrak afgelopen zondag al op bezoek bij RKC Waalwijk en zal dus ook de tweede wedstrijd in de competitiefase van de Europa League aan zich voorbij moeten laten gaan. Dat laatste geldt dus ook voor Henderson. Beiden verschenen woensdag niet op het trainingsveld en reizen niet mee naar Praag.

Dat meldt Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International woensdagmorgen althans. De Amsterdammers hopen op bezoek bij Slavia Praag een passend vervolg te geven aan de uitstekende start in de Europa League. Ze waren vorige week op eigen veld met 4-0 te sterk voor Besiktas en gaan daardoor na één speelronde aan de leiding in het tweede Europese toernooi. Maar op bezoek in Tsjechië moet Farioli het dus doen zonder Weghorst en zijn aanvoerder Henderson. Weghorst ontbrak afgelopen zondag in Waalwijk al in de wedstrijdselectie, Henderson begon op de bank en kwam pas in de slotfase binnen de lijnen.

Het ontbreken van het ervaren tweetal is natuurlijk een flinke domper voor Ajax en Farioli. Niet in de laatste plaats omdat Steven Berghuis nog altijd niet van de partij is. De linkspoot begon goed aan het seizoen, maar liep ruim een maand geleden in de aanloop naar de tweede wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League een knieblessure op. Het was in eerste instantie de verwachting dat Berghuis drie tot vier weken aan de kant zou staan, maar inmiddels wordt rekening gehouden met een rentree pas na de komende interlandperiode.

Groot talent wél op het vliegtuig naar Praag

Jan Faberski behoort daarentegen wel tot de selectie voor de ontmoeting met Slavia Praag. De 18-jarige Pool maakt dit seizoen een uitstekende indruk bij Jong Ajax. Faberski kwam dit seizoen tot op heden acht keer in actie voor de beloftenploeg, goed voor één doelpunt en één assists. Hij viel vooral op met zijn dribbels.

Het treffen tussen Slavia Praag en Ajax begint donderdagavond om 18.45 uur.

