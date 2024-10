Hans Kraay is verbijsterd: 'We dachten dat zijn broer naar Ajax was gestuurd'

Hans Kraay junior is van mening dat een aantal spelers van Ajax zich goed aan het ontwikkelen zijn onder het bewind van de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli. De analist van ESPN geeft in zijn uitgebreide column voor Voetbal International aan dat onder meer en een goede indruk op hem maken.

Sutalo en Henderson waren twee spelers die vorig seizoen veel kritiek kregen vanwege hun spel in het shirt van Ajax. Vooral Sutalo, die voor een hoge transfersom en met hoge verwachtingen naar Amsterdam werd gehaald, viel zwaar tegen. Nu heeft de Kroaat echter de smaak te pakken, valt Kraay op: "Ik zie dat een aantal spelers wel gedijt in deze ploeg. Van Josip Sutalo hebben we toch lang gedacht dat hij vorig jaar zijn broer naar Amsterdam had gestuurd, maar als je ’m nu ziet, hoewel hij tegen RKC Waalwijk niet fameus was: veel meer overtuigend in zijn dribbels, in zijn ingrijpen, hij geeft passes over 45 meter", vindt Kraay.

Het is volgens de analist van ESPN een voordeel dat de Kroatisch international de bal nu kwijt kan aan Henderson, die volgens de verslaggever steeds belangrijker begint te worden voor de Amsterdammers: "Ik was sceptisch toen-ie uit de zandbak naar Ajax kwam, half fit", weet Kraay nog: "Nu zie ik Henderson fit, aanspeelbaar. Ik zie ’m zijn centrale verdedigers ontlasten door altijd als een buffer voor die twee te spelen. Ik zie nu wel veel beter wat hij toevoegt aan het spel van Ajax."

Ajax lijkt de zaken in ieder geval een stuk beter voor elkaar te hebben dan vorig seizoen, toen veel spelers individueel door het ijs zakten. Er staat een hechter team in Amsterdam. Supporters van Ajax mogen volgens Kraay dan ook blij mag zijn met Farioli als trainer: "Het begint er wel op te lijken dat hij Ajax-voetbal speelt. Farioli moet lekker z’n hoge druk-pet ophouden, dan weet ik zeker dat met Ajax alles goedkomt", stelt hij.

