ESPN komt met zorgwekkend nieuws over Bertrand Traoré

Ajax-trainer Francesco Farioli kan donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag ook géén beroep doen op . Dat meldt ESPN woensdagmiddag althans. Eerder werd al duidelijk dat de Amsterdammers zonder Jordan Henderson en Wout Weghorst zullen aantreden tegen de huidige koploper van Tsjechië. Volgens ESPN is er op dit moment nog 'weinig duidelijk' over de kwetsuur van Traoré.

Het ontbreken van Traoré op bezoek bij Slavia Praag in speelronde 2 van de Europa League is een hard gelag voor Ajax. Drie dagen geleden in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk werd duidelijk hoe afhankelijk de Amsterdammers op de rechtsbuitenpositie zijn van de aanvaller uit Burkina-Faso. Traoré was een paar dagen eerder in de thuiswedstrijd tegen Besiktas nog een van de uitblinkers, met onder meer een assist op Mika Godts. Hij begon in Waalwijk op de bank, maar kwam in de tweede helft alsnog binnen de lijnen en schoot in de slotfase de openingstreffer tegen de touwen.

Daar bleef het niet bij, want Traoré verzorgde in de blessuretijd ook nog eens de assist voor de 0-2 van Godts. Daarmee bracht de transfervrije zomeraanwinst zijn seizoenaantal op drie doelpunten en vier assists in elf wedstrijden. Ajax zal het donderdagavond in de tweede wedstrijd in de competitiefase van de Europa League dus zonder Traoré moeten doen. Voetbal International meldde woensdagmorgen al dat Henderson en Weghorst tegen Slavia Praag niet van de partij zullen zijn en volgens ESPN is ook Traoré niet fit genoeg bevonden voor het duel met de nummer twee van Tsjechië in het afgelopen seizoen. “Over de kwetsuur van Traoré bestaat tot op heden nog weinig duidelijkheid”, zo klinkt het.

Farioli houdt weinig opties over

Door het uitvallen van Traoré wordt de spoeling voorin alleen nog maar dunner voor trainer Francesco Farioli. De Italiaan kan immers ook nog altijd geen beroep doen op Steven Berghuis. Afgelopen zondag tegen RKC was Christian Rasmussen de rechtsbuiten. De jonge aanvaller verscheen een paar dagen eerder tegen Besiktas nog als invaller binnen de lijnen en gaf de assist voor de 4-0 van Godts, maar kon in Waalwijk niet imponeren. Mogelijk debuteert Jan Faberski donderdagavond in de hoofdmacht van Ajax. De 18-jarige Pool maakt dit seizoen indruk bij Jong Ajax en is door Farioli beloond met een plekje in de selectie voor de ontmoeting met Slavia Praag.

