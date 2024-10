Mossou is vol verbazing: ‘Met Farioli dreigt nu ongeveer hetzelfde te gebeuren’

Sjoerd Mossou begrijpt weinig van de ophef die er in Nederland is ontstaan naar aanleiding van het selectiebeleid van Ajax-trainer Francesco Farioli. De opvolger van John van ’t Schip is vanaf dag één fanatiek aan de slag gegaan met de fysieke gesteldheid van zijn spelers en schroomt niet om in competitieduels te rouleren met zijn opstelling. Mossou vindt het na vorig seizoen niet meer dan logisch, maar vreest dat Farioli hetzelfde moet ondergaan als voormalig PSV-trainer Roger Schmidt.

Ajax boekte zes dagen geleden een overtuigende 4-0 overwinning op Besiktas en was er uiteraard alles aan gelegen om die een passend vervolg te geven. Dat moest gebeuren op bezoek bij RKC, waar Farioli tot opnieuw verbazing bij velen ervoor koos om zijn opstelling op meerdere posities te wijzigen. De keuzes van Farioli maken nogal wat los in Nederland, zo merkt Mossou. “Maandagavond bij Rondo op Ziggo Sport vond een tafel vol oud-voetballers het allemaal maar gek: waarom had de trainer van Ajax in Waalwijk niet ‘gewoon’ de beste spelers opgesteld? Waarom konden deze jongens, de buitenspelers Mika Godts en Bertrand Traoré in het bijzonder, niet ‘gewoon’ twee wedstrijden in een week spelen?”, zo schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

De discussie doet Mossou ‘enigszins’ denken aan de periode van Schmidt als hoofdtrainer van PSV. “Nog zo’n buitenlandse (lees: ‘rare’) trainer die nogal berekenend omging met zijn selectie, steeds zorgvuldig afwegend hoe zwaar hij spelers kon belasten. Hoe kalm Schmidt dat ook steeds probeerde uit te leggen, begrepen werd hij nooit echt”, zo leest het. Mossou vreest dat Farioli nu ‘ongeveer’ hetzelfde staat te wachten. “Dat is misschien nog wel gekker dan destijds bij Schmidt, omdat de gedachte erachter - en de recente voorgeschiedenis - zo volkomen helder is. Wie de moeite neemt dat te begrijpen, hoeft alleen maar even de afwezigheidsgegevens van Ajax in het afgelopen rampseizoen 2023/24 op te zoeken. Dat is vrij schrikbarend: van de basisspelers waren eigenlijk alleen Jorrel Hato en Kenneth Taylor vrijwel elke week fit.”

Farioli heeft een onevenwichtige selectie

De fitheid van de selectie is volgens Mossou niet de enige verklaring voor het beleid van Farioli. De verslaggever wijst tevens op de ‘erg onevenwichtige’ selectie die de Italiaan in Amsterdam tot zijn beschikking heeft. “Met amper buitenspelers en slechts één echt creatieve middenvelder (Berghuis)”, aldus Mossou. Steven Berghuis staat echter al weken aan de kant met een knieblessure en wordt voorlopig nog niet terug verwacht. “Als Ajax ook in februari en maart nog enigszins serieus mee wil doen, zo redeneert deze trainer, dan wordt het cruciaal om pakweg twintig spelers tegelijk topfit te krijgen én te houden.”

Mossou denkt ook wel te weten waarom de keuzes van Farioli in het Nederlandse voetbal op zoveel weerstand stuiten. “Waarom de Italiaan - ondanks het feit dat hij al veel meer wedstrijden won dan zijn voorganger Maurice Steijn vorig jaar en Ajax ontelbaar veel minder tegengoals krijgt - veel kritiek krijgt vanuit het Old Boys Netwerk van het Nederlandse voetbal, laat zich eenvoudig raden, want daar bestaat een klassiek, oud-Hollands gezegde voor. Wat de boer niet kent, dat vreet-ie niet.”

