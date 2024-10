Ajax mist Henderson, Weghorst, Traoré, Fitz-Jim, Berghuis én Klaassen: kiest Farioli voor deze opstelling?

Ajax-trainer Francesco Farioli rouleerde er in de afgelopen wedstrijden flink op los, maar nu moet hij noodgedwongen puzzelen met zijn opstelling. De Amsterdammers kunnen donderdagavond op bezoek bij Slavia Praag geen beroep doen op , , , , de al langer geblesseerde en de niet speelgerechtigde . Farioli ziet de spoeling daardoor een stuk dunner worden. Welke opties heeft hij nu nog?

Farioli baarde tijdens zijn eerste maanden als hoofdtrainer van Ajax al regelmatig opzien door flink wat wijzigingen door te voeren in zijn opstelling. Zo greep hij de eerste twee competitieduels met sc Heerenveen en NAC Breda aan om een groot aantal basiskrachten rust te geven. Hetzelfde deed hij afgelopen zondag op bezoek bij RKC Waalwijk. Mika Godts, Henderson, Fitz-Jim en Traoré vertolkten een paar dagen eerder tegen Besiktas nog een belangrijke rol, maar begonnen in Waalwijk op de bank en moesten het doen met een invalbeurt.

Wie vervangt Traoré?

Traoré maakte de openingstreffer, na knap werk van Fitz-Jim, en leverde in de slotfase de assist voor de 0-2 van Godts. De invalbeurten van Traoré en Godts bewezen hoezeer Ajax op de flanken al afhankelijk is van de aanvallers uit respectievelijk Burkina-Faso en België. Traoré is er donderdagavond tegen Slavia Praag niet bij, waardoor Farioli wordt gedwongen om een wijziging door te voeren in zijn voorhoede. Veel mogelijkheden heeft hij echter niet op de rechterflank. Naast Traoré komen ook Christian Rasmussen en Berghuis daarvoor in aanmerking, maar Rasmussen wordt na zijn recente optredens te licht bevonden en Berghuis staat al weken aan de kant met een knieblessure.

Farioli heeft in zijn selectie plek voor de 18-jarige Jan Faberksi, die dit seizoen al veel indruk heeft gemaakt bij Jong Ajax. De talentvolle Pool moet zijn eerste opwachting in de hoofdmacht echter nog maken, waardoor een basisplaats tegen Slavia Praag bij voorbaat uitgesloten lijkt. Een andere optie, die wat minder voor de hand ligt, is Kristian Hlynsson. De IJslander is van origine een aanvallende middenvelder, maar maakte in het afgelopen seizoen ook regelmatig zijn opwachting als verkapte rechtsbuiten. Anton Gaaei zou desnoods ook nog op die positie uit de voeten kunnen. De Deen is een rechtsback, maar viel in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles al in als rechtsbuiten. Met Gaaei als vervanger van Traoré kon Ajax in de tweede helft in Deventer echter al helemaal niet meer gevaarlijk worden.

Hoe vult Farioli het in op het middenveld?

Ajax kampt niet alleen voorin met personele problemen (naast Traoré ontbreekt ook Weghorst, maar met Brian Brobbey en Chuba Akpom is Farioli in de spitspositie goed voorzien). Op het middenveld moet Farioli eveneens puzzelen. Fitz-Jim was vorige week tegen Besiktas nog de grote uitblinker, maar moet het duel met Slavia Praag aan zich voorbij laten gaan. Klaassen is de eerste vervanger van Fitz-Jim, maar de ervaren aanwinst is niet speelgerechtigd voor de Europa League. Hlynsson lijkt de meest logische kandidaat om Fitz-Jim zijn plek in te nemen. Naast Fitz-Jim is ook Henderson niet van de partij in Praag. De aanvoerder begon tegen RKC al op de bank. Branco van den Boomen mocht zich daardoor weer eens vanaf het begin laten zien. Farioli zou ook kunnen kiezen voor Benjamin Tahirovic, maar de middenvelder uit Bosnië en Herzegovina kwam dit seizoen nog niet in actie voor Ajax 1.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Hlynsson, Van den Boomen, Taylor; Rasmussen, Brobbey, Godts.

