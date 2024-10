Slavia Praag - Ajax op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Ajax hoopt donderdag de perfecte start van het Europa League-avontuur een passend vervolg te geven in het uitduel bij Slavia Praag. De wedstrijd in de Eden Aréna in Praag wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat? En hoe is Slavia Praag - Ajax te zien als je geen klant van Ziggo bent?

Hoe laat begint Slavia Praag - Ajax?

De wedstrijd tussen Slavia Praag en Ajax begint donderdagavond om 18.45 uur. De UEFA heeft scheidsrechter Andris Treimanis uit Letland aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Slavia Praag - Ajax uitgezonden?

De wedstrijd tussen Slavia Praag en Ajax is live te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. De voorbeschouwing op de confrontatie in Praag begint een uur voor de aftrap, om 17.45 uur.

Hoe kijk je Slavia Praag - Ajax als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Welke tegenstanders treft Ajax na Slavia Praag nog meer in de Europa League?

Speelronde 3: Donderdag 24 oktober 18.45 uur: Qarabag - Ajax

Speelronde 4: Donderdag 7 november 21.00 uur: Ajax - Maccabi Tel Aviv

Speelronde 5: Donderdag 28 november 21.00 uur: Real Sociedad - Ajax

Speelronde 6: Donderdag 12 december 21.00 uur: Ajax - Lazio

Speelronde 7: Donderdag 23 januari 21.00 uur: RFS - Ajax

Speelronde 8: Donderdag 30 januari 21.00 uur: Ajax - Galatasaray

