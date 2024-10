Perez en Kwakman zien Ajacied tekortkomen: ‘Wat kan hij nu echt?’

is niet goed genoeg voor Ajax, zo stellen Kees Kwakman en Kenneth Perez in Voetbalpraat op ESPN. De analisten zien dat de buitenspeler wel kan voetballen, maar dat die niet echt ergens genoeg in uitblinkt om van waarde te kunnen zijn voor Ajax.

Rasmussen mocht donderdagavond in de basis beginnen bij Ajax in het duel met Slavia Praag. Daarin wist de aanvallende middenvelder weinig indruk te maken. “Dan begint Ajax al met Rasmussen, waarvan ik nog steeds niet weet wat hij precies kan”, begint Perez in Voetbalpraat. “Wat kan hij nu echt goed? Is hij bloedsnel? Kan hij heel goed afwerken? Kan hij heel goed koppen? Kan hij heel goed iemand op de vierkante meter uitspelen? Ik weet het niet…”

Kwakman was afgelopen weekend bij RKC – Ajax en zag Rasmussen ook toen in de basis beginnen. De analist kan zich wel vinden in de stelling van Perez. “Hij had een paar goede acties toen, maar ik denk dat hij net wat specifieks tekortkomt”, beaamt hij. Kwakman geeft aan dat hij wel verwacht dat Rasmussen bij een club terecht gaat komen waar hij wel uit de voeten komt. Wanneer presentator Jan Joost van Gangelen om een voorbeeld vraagt, weet de oud-voetballer het niet. “Gewoon, een paar stapjes lager dan Ajax, om te beginnen.”

Algemeen probleem voorin bij Ajax

“Maar heb jij iets ontdekt bij hem, Kees? Bijvoorbeeld een goed schot met zijn linker. Ik zie het namelijk niet”, vraagt Perez zijn tafelgenoot. Kwakman gaat daarin mee. “Ik denk dat hij bij Jong Ajax wel een goede periode heeft gehad waarin hij goede goals maakte van afstand, maar je wil inderdaad iets specifieks zien”, antwoordt hij. Perez ziet dat dit probleem niet alleen bij Rasmussen voorkomt. “Ze hebben dat in zijn totaliteit op dit moment niet bij Ajax. Ze hebben natuurlijk wel wat blessures, maar ze moeten het hebben van het team. Best bijzonder als Ajax.”

