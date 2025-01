Farioli vindt Ajax op één onderdeel nu al de allerbeste van Nederland

Francesco Farioli is lovend over het optreden van Ajax op bezoek bij Heerenveen. De Italiaanse oefenmeester spreekt van een 'briljant' optreden van zijn elftal. De stabiele verdediging van de Amsterdammers ontvangt nog wat extra complimenten van de oefenmeester.

Farioli zag Ajax in Friesland gedurende de gehele wedstrijd domineren en amper in de problemen komen tegen Heerenveen: "Er waren momenten met heel goed voetbal en we hadden het vermogen om af te zien in de fases waarin dat moest. De houding van de spelers was geweldig. Ons optreden was briljant", oordeelt de coach van de Amsterdammers.

Vervolgens richt Farioli zich tot zijn verdedigers, want de stabiele defensie van Ajax zorgt ervoor dat zijn elftal nauwelijks in de problemen komt: "We hebben weer de nul gehouden, al voor de negende keer in negentien wedstrijden. We hebben de beste verdediging van de competitie", vindt de Italiaan. Dat zou ook geconcludeerd kunnen worden op basis van statistieken, want Farioli's elftal heeft sinds dit weekend de minste tegendoelpunten in de competitie. PSV incasseerde een treffer meer.

Ajax staat door de overwinning in Friesland op één punt van koploper PSV, dat zaterdagavond verloor op bezoek bij PEC Zwolle. De Amsterdammers lijken daarmee terug te zijn in de titelrace, al wil Farioli daar niet over spreken: "Ik weet dat je het moet proberen, maar voor ons verandert er niets. Wij moeten gewoon zoveel mogelijk punten pakken en vooruit kijken", besluit de trainer.

Vind jij dat Ajax momenteel de beste verdediging van Nederland heeft? Laden... 54.5% Ja, absoluut 45.5% Nee, dat denk ik niet 536 stemmen

