Ajax maakt dramatische indruk bij RFS, maar Wim Kieft wijst op een ‘groter probleem’

Wim Kieft maakt zich ernstige zorgen over de spelontwikkeling van Ajax. De Amsterdammers zakten donderdagavond op bezoek bij FC RFS in de Europa League volledig door het ijs, maar volgens de voormalig profvoetballer is het probleem ‘groter’ voor Francesco Farioli en zijn manschappen. Ze staan er in de Eredivisie weliswaar uitstekend voor en kunnen zich nog plaatsen voor de tussenronde van de Europa League, maar volgens Kieft is het spel aan de bal al zeven maanden ondermaats.

Ajax had deze week uitstekende zaken kunnen doen in de Europa League. Bij een overwinning op FC RFS was de formatie van Farioli verzekerd van een ticket voor de tussenronde en had er op de laatste speeldag in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray nog om een rechtstreeks startbewijs voor de achtste finales gestreden kunnen worden. Het uitduel in Riga resulteerde echter in een zeer teleurstellende en zeer beschamende 1-0 nederlaag, waardoor Ajax volgende week toch nog aan de bak moet. “Grootste tegenvaller deze Europese week was uiteraard de nederlaag van Ajax bij het nietige RFS in Letland”, zo stelt Kieft in zijn column op de website van De Telegraaf.

Na de overwinning van PSV op Rode Ster Belgrado, de imposante zege van Feyenoord tegen Bayern München en het succes van AZ en FC Twente tegen respectievelijk AS Roma en Malmö, werd er ook wel een overwinning van Ajax verwacht. FC RFS had in de eerste zes wedstrijden in de Europa League slechts twee punten verzameld en zelfs nog nooit gewonnen in Europees verband. Maar Ajax wist zich geen raad met de ploeg uit Letland. “Iedere voetballer maakt het weleens mee zo’n wedstrijd in een verschrikkelijke ambiance, op een slecht veld, met wind tegen. Maar het probleem van Ajax is groter dan die 1-0 nederlaag bij het nietige RFS”, zo vervolgt Kieft.

Resultaat boven alles in Amsterdam

Volgens de voormalig international van Oranje lijkt het spel van Ajax ‘nergens’ op. “Als het Ajax van Francesco Farioli de wedstrijd moet maken tegen een defensieve tegenstander, dan hebben ze daar na zeven maanden nog steeds verschrikkelijk veel moeite mee. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het resultaat”, zo klinkt het. Wat dat betreft heeft Ajax weinig te klagen. De nederlaag tegen AZ in de achtste finales van de KNVB-beker kwam aan, maar in de Eredivisie is de achterstand op koploper PSV slechts één punt en de voorsprong op Feyenoord al negen punten. Maar Ajax zal wel snel beter moeten gaan voetballen. “Als het resultaat tegenvalt, dan kan het tij snel keren, maar zelfs als Ajax zich plaatst voor de Champions League of zelfs kampioen wordt, moeten ze zich bij de club afvragen of dit de weg is die Ajax wil inslaan richting de toekomst”, vraagt Kieft zich af.

Ajax-watcher Mike Verweij sluit in ieder geval niet uit dat Farioli na één seizoen alweer vertrekt uit Amsterdam. Volgens de verslaggever hoopt de directie zelfs dat er na dit seizoen een club komt voor de Italiaanse keuzeheer. Farioli zette vorig jaar zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen in de Johan Cruijff ArenA.

