Ajax-fans krijgen positief nieuws te horen over speler, die op lijstje van veel grote clubs staat

staat in de belangstelling van veel grote clubs, waaronder Real Madrid, maar fans van Ajax hoeven zich geen zorgen te maken over een vertrek van het talent deze winter. Volgens Mike Verweij heeft de verdediger aangegeven op zijn vroegst in de zomer een stap te willen maken.

Hato doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte op 11 januari 2023 zijn debuut voor Ajax 1, tijdens een gewonnen bekerwedstrijd bij FC Den Bosch (0-2). Sindsdien is Hato amper weg te denken uit de basis van Ajax. Waar hij vorig seizoen nog veel minuten maakte als centrale verdediger, ziet Francesco Farioli meer een linksback in hem.

Artikel gaat verder onder video

Ook in het buitenland vallen de goede prestaties van de nog maar achttienjarige verdediger op. Volgens verschillende geruchten volgen Liverpool en Real Madrid de ontwikkeling van Hato zeer aandachtig. Volgens transferjournalist Gudy Galetti wil de club van Arne Slot in de laatste week van de transferwindow nog een poging wagen om de jongeling over te nemen.

LEES OOK: Duidelijke waarschuwing voor Ajax-talent: 'Hij wordt gezien als een man die koos voor het grote geld'

Mike Verweij denkt echter dat dat tevergeefs is. In de podcast Kick-Off stelt de journalist van De Telegraaf het volgende: "Hij heeft tot dusver aangegeven dat hij de winterstop geen moment vindt om een transfer te maken. Dat is dan ook het antwoord richting alle geïnteresseerde clubs. Ajax-fans hoeven dus op dit moment echt niet te vrezen voor een vertrek in de winter. Bovendien denk ik dat Ajax hem onder geen beding nu laat gaan."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ziggo deelt zeer pijnlijke video voor Ajax: ‘Van je hoofdsponsor moet je het hebben’

Uitgerekend Ziggo, de hoofdsponsor van Ajax, komt met een voor de Amsterdamse club pijnlijk filmpje.