Ziggo deelt zeer pijnlijke video voor Ajax: ‘Van je hoofdsponsor moet je het hebben’

Ziggo heeft na afloop van de Europese speelronde een zeer pijnlijke video gemaakt voor Ajax. De hoofdsponsor van de Amsterdammers deelde vrijdag een video op X waarin de prestaties van PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente werden bejubeld. Op het einde van het filmpje laat de kabelexploitant ook kort beelden van de pijnlijke 1-0 nederlaag van Ajax bij FK RFS zien.

Nederland kende afgelopen Europese speelronde een geweldige week op het gebied van coëfficiënten. Dinsdagavond wist PSV in de Champions League met 2-3 te winnen bij Rode Ster Belgrado, terwijl Feyenoord een dag later stuntte door Bayern München in De Kuip met liefst 3-0 te verslaan. Donderdag deden AZ en FC Twente ook goede zaken in de vroege wedstrijden in de Europa League, door respectievelijk met 1-0 van AS Roma en 2-3 van Malmö FF te winnen. Later op de avond had Ajax de week voor Nederland perfect kunnen maken, maar de ploeg van Francesco Farioli blameerde zich en zag het Letse RFS de eerste Europese zege ooit boeken na een fout van Kian Fitz-Jim: 1-0.

Ondanks de nederlaag van Ajax, deed Nederland deze week goede zaken op de coëfficiëntenranglijst. Namens Portugal, de directe concurrent van Nederland in de strijd om plek zes, kwamen er deze week vier ploegen in actie. Benfica (tegen FC Barcelona), FC Porto (tegen Olympiakos), Sporting Portugal (tegen RB Leipzig) en Braga (Union SG) gingen echter allen onderuit. Vitória Guimarães is actief in de Conference League, waarvan de competitiefase al voor de winterstop eindigde. Daardoor pakte Portugal deze week geen coëfficiëntenpunten.

Om dat te vieren besloot Ziggo Sport, de aanbieder van Europees voetbal in Nederland, een video op social media te plaatsen. Onder het genot van carnavalsmuziek werden er gedurende het filmpje verschillende doelpunten en juichmomenten van Feyenoord, PSV, AZ en FC Twente getoond. Na zo’n vijftig seconden neemt de video ineens een andere toon aan, als wordt getoond hoe het schot van Adam Markhiev van RFS in het doel van Ajax verdwijnt. De muziek stopt abrupt, terwijl te horen is hoe commentator Sierd de Vos zijn ongeloof uitspreekt.

Fans van andere clubs genieten

Fans van de andere clubs die Europees actief zijn, kunnen het filmpje van de hoofdsponsor van Ajax zeker waarderen. “Lekker hoofdsponsor”, schrijft een supporter onder de video. “Van je hoofdsponsor moet je het hebben”, voegt een andere fan er met lachende emoji’s aan toe. “Gelukkig is de humor niet verloren gegaan in Amsterdam”, haalt een derde opgelucht adem.

