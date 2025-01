Derksen zet vraagtekens bij ‘belachelijke’ transfer Brobbey

Johan Derksen kan er niet bij dat een club uit de Premier League interesse heeft in , zo geeft hij vrijdagavond aan bij Vandaag Inside. De spits van Ajax wordt gelinkt aan een overstap naar West Ham United, maar volgens De Snor gaat het gebrek aan doelpunten Brobbey opbreken.

West Ham United is sinds het auto-ongeluk van Michail Antonio naarstig op zoek naar een nieuwe spits. De Jamaicaan was begin december betrokken bij een heftig verkeersongeval, waarna hij minstens een jaar moet revalideren. Nadat donderdag bekend werd dat Brobbey bij West Ham werd gezien als alternatief voor de komst van André Silva, werd vrijdag duidelijk dat de Londenaren vol inzetten op de komst van de sterke spits. In Engeland zou hij een salaris van 100.000 euro per week kunnen verdienen.

LEES OOK: Johan Derksen reageert met één vernietigende opmerking op beschamende nederlaag Ajax

De mogelijke transfer zorgt voor onbegrip bij Johan Derksen, zo maakt hij vrijdag duidelijk. “Het is toch belachelijk dat West Ham United die man haalt”, begint de oud-voetballer stellig. “Je weet bij Brobbey één ding, hij scoort niet.” Dit seizoen kwam de spits al in 29 officiële duels in actie, waarin hij slechts drie keer het net wist te vinden.

LEES OOK: ‘Italiaanse topclub spreekt met zaakwaarnemer Brobbey’

Wilfred Genee geeft aan dat Brobbey wel heel sterk is en denkt dat hem dit in Engeland zou kunnen helpen. “Maar er lopen er in Engeland een paar bij, die zijn nog sterker”, weerlegt René van der Gijp. “In iedere verdediging”, voegt Derksen daaraan toe. Volgens Hélène Hendriks heeft Brobbey aan alleen zijn kracht niks in Engeland. “Je moet ook de finesse hebben om de bal erin te proppen.”

Brobbey kon niet wennen in Duitsland

Derksen verwacht dat Brobbey in Engeland helemaal niet kan aarden. De spits vertrok in de zomer van 2021 transfervrij naar RB Leipzig, maar keerde een halfjaar later alweer terug naar Amsterdam omdat hij niet kon wennen in Duitsland. “In Engeland moet hij links rijden, krijgt die een Engels ontbijt”, voorziet de oud-voetballer problemen. “Dit is een jongen die zich niet makkelijk aanpast, dat hebben we gezien in Duitsland.”

VIDEO: Johan Derksen over interesse West Ham United in Brobbey: 'Je bent gek als je hem haalt!'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-trainer Farioli geconfronteerd met geruchten over zomers vertrek naar AS Roma

La Gazzetta dello Sport meldt dat Ajax-trainer Francesco Farioli kandidaat is bij AS Roma. De coach reageert op de geruchten.