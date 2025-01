‘Italiaanse topclub spreekt met zaakwaarnemer Brobbey’

Ook AS Roma heeft belangstelling voor , zo meldt Gianluca Di Marzio. De zaakwaarnemer van de spits van Ajax heeft in de Italiaanse hoofdstad al gesproken met de clubleiding van Roma. De sterke aanvaller wordt echter te duur bevonden om deze winter te halen.

Vrijdag werd duidelijk dat Brobbey Ajax deze winter kan verlaten. De Oranje-international staat in de belangstelling van West Ham United, terwijl ook Tottenham Hotspur werd genoemd als mogelijke bestemming. Ajax is echter enkel van plan de aanvaller te laten gaan voor de ‘absolute hoofdprijs’. Tottenham heeft daarop besloten deze maand geen bod uit te brengen op Brobbey.

Volgens Di Marzio heeft naast de twee Engelse clubs ook AS Roma interesse in Brobbey. De Romeinen willen graag een nieuwe spits naar de Italiaanse hoofdstad halen en zien in de Ajacied een geschikte kandidaat. Onlangs was Enzo Raiola, de zaakwaarnemer van de aanvaller van de Amsterdammers, al in Rome om een transfer te bespreken.

Hoewel men bij Roma enorm overtuigd is van de kwaliteiten van Brobbey, lijkt een winterse transfer naar Italië er niet in te zitten. Di Marzio schrijft namelijk dat Brobbey voor een bedrag van dertig miljoen euro is los te weken bij Ajax, wat de Italianen een te hoog bedrag vinden voor de winterse transferperiode. Mocht de spits in Amsterdam blijven, is de kans aanwezig dat Roma zich komende zomer opnieuw voor hem gaat melden.

