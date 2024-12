West Ham-spits Michail Antonio (34) 'stabiel en bij bewustzijn' na crash met Ferrari

West Ham United maakt zaterdagmiddag bekend dat aanvaller betrokken is geraakt bij een verkeersongeval. Details over het ongeval zijn nog niet bekendgemaakt door de Premier League-club of andere Engelse bronnen.

In een officieel statement schrijft West Ham te kunnen bevestigen 'dat spits Antonio vandaag betrokken is geraakt bij een verkeersongeval'. "De gedachten en de gebeden van iedereen bij de club gaan uit naar Michail, zijn familie en zijn vrienden." West Ham schrijft 'te zijner tijd' met een update over de situatie te gaan komen. Op social media circuleren foto's van een zwaar beschadigde, zilverkleurige Ferrari die aan de voetballer zou toebehoren. Naar verluidt is Antonio per helikopter naar een ziekenhuis vervoerd. Het ongeluk zou hebben plaatsgevonden in Essex, de county (graafschap) ten noordoosten van de Engelse hoofdstad London.

Antonio staat al sinds 2015 onder contract bij West Ham. Dit seizoen kwam de aanvaller tot dusverre tot vijftien wedstrijden namens The Hammers, waarin hij eenmaal trefzeker was

Antonio vijf jaar gelden ook al betrokken bij ongeval

Antonio heeft eerder het nieuws gehaald met een auto-ongeluk. Op Eerste Kerstdag in 2019 crashte de aanvaller zijn Lamborghini in een voortuin, terwijl hij verkleed was als sneeuwpop nog wel. Een jaar later gaf Antonio toe dat hij sindsdien niet minder dan 20.000 pond per jaar (!) aan verzekeringspremie betaalde. "Het doet tot op de dag van vandaag pijn", sprak de voetballer destijds, geciteerd door The Mirror. "Ik mis die auto nog steeds."

Update West Ham: Antonio is stabiel, bij bewustzijn en kan communiceren

West Ham United komt met aanvullende informatie over de toestand van Antonio. De spits verkeert in 'stabiele toestand', leest het. "Michail is bij bewustzijn en kan communiceren, en staat onder nauwlettend toezicht in een ziekenhuis in het centrum van Londen", schrijft de club, die voorts laat weten zaterdag niet met nog meer informatie te zullen komen.

