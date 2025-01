Coëfficiënten: Nederland doet, ondanks bizarre Ajax-afgang, geweldige zaken

Nederland heeft deze week onwaarschijnlijk goede zaken gedaan in Europa. Ondanks de blamage van Ajax, beleefden ‘we’ een droomweek, aangezien de Portugese ploegen geen enkel punt wisten te pakken. Daartegenover staan de overwinningen van PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente. De kans is daarom groot dat Nederland plek zes van de coëfficiëntenranglijst blijft behouden.

PSV trapte de Nederlandse droomweek af met een zwaarbevochten 2-3 zege in de Champions League op Rode Ster Belgrado. De Eindhovenaren hebben dankzij de overwinning uitstekende papieren om zich te plaatsen voor de tussenronde van het miljardenbal. De andere Nederlandse CL-deelnemer, Feyenoord, zorgde ongetwijfeld voor de grootste stunt van de week. De Rotterdammers versloegen Bayern München met liefst 3-0 en stelden kwalificatie voor de tussenronde veilig. Feyenoord kan zelfs nog bij de eerste acht eindigen, waardoor het de tussenronde zou ontlopen.

Een dag later volgden AZ en FC Twente het goede voorbeeld in de Europa League. De Alkmaarders namen het in eigen huis op tegen AS Roma en deden uitstekende zaken met een 1-0 overwinning, waardoor het zeker is van de tussenronde. FC Twente greep de laatste strohalm in een clash met Malmö (2-3), waardoor het Europese uitschakeling nog kan voorkomen. Ajax, dat met RFS op papier de makkelijkste tegenstander trof, stelde gigantisch teleur met een 1-0 nederlaag, waardoor de perfecte Europese week uitbleef.

Nederland pakte daarmee acht punten. Gedeeld door zes deelnemers bij de start van dit Europese seizoen komt de oogst neer op een coëfficiënt van 1,33.

Horrorweek voor Portugal

Voor Portugal zag de Europese week er compleet anders uit. SL Benfica (tegen FC Barcelona), FC Porto (tegen Olympiakos), Sporting Portugal (tegen RB Leipzig) en Braga (Union SG) verloren allemaal. Vitória Guimarães is al door in de Conference League, waarvan de competitiefase al beëindigd was. Portugal verzamelde hierdoor nul punten.

Daarnaast zijn zowel Benfica als Sporting CP in de Champions League, als Porto en Braga in de Europa League niet zeker van de tussenronde. Voor Nederland is dit van levensbelang, aangezien het Portugal wil voorblijven op de coëfficiëntenranglijst. Voor volgend seizoen (2025/26) is de Eredivisie al verzekerd van twee directe Champions League-tickets, maar het seizoen daarna ligt nog alles open. De uitstekende week van Nederland komt als geroepen, aangezien Portugal tot dusverre goed bezig was in Europa.

