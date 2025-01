Farioli reageert veelzeggend op vermeende breuk tussen hem en Alex Kroes

Francesco Farioli heeft op de persconferentie van woensdagmiddag gereageerd op de perikelen rondom hem en technisch directeur Alex Kroes. Diverse media wisten te melden dat de verstandsverhouding tussen beiden allesbehalve best. Er werd zelfs gesproken over een ‘snelle breuk’, maar Farioli ontkent de berichtgeving.

Onder meer het Algemeen Dagblad sprak van ‘explosiegevaar’ tussen Farioli en Kroes. Dit zou te maken hebben met de rol van de Amsterdammers op de transfermarkt. Na het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma haalde Ajax Youri Regeer op bij FC Twente, al ziet Farioli in hem geen directe vervanger als rechtsback. Daarnaast is Kroes er nog altijd niet in geslaagd om een nieuwe linksbuiten aan te trekken. Daarom is Carlos Forbs weer terug in beeld gekomen.

“Je hoeft het niet altijd eens te zijn met mensen met wie je werkt. Dat hoort erbij”, reageert Farioli kort op de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel tegen Galatasaray. “Ik heb goed goed contact met Alex. Er is geen frustratie en geen drama”, gaat de Italiaan verder. Daarmee lijkt een ‘snelle breuk’ dus niet aan de orde.

Desondanks is er nog altijd veel werk aan de winkel voor Kroes. De ‘td’ zoekt nog altijd verder naar een waardige vervanger van Rensch. Regeer komt daar in de ogen van Farioli dus niet voor in aanmerking. Ook een nieuwe linksbuiten is een must voor Ajax. Daarvoor leek Raúl Moro van Real Vallecano naar Amsterdam te komen, maar hij raakte vlak voor het bereiken van een akkoord geblesseerd aan de schouder. Die blessure houdt hem minstens twee maanden aan de kant.

