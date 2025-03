Van der Gijp trekt duidelijke conclusie en wijst schuldige aan voor PSV-crisis

René van der Gijp wijst niet Peter Bosz, maar de spelersgroep aan als schuldige voor de situatie waarin PSV zich op dit moment bevindt. Johan Derksen vindt desondanks dat een vertrek van de hoofdtrainer de juiste oplossing is voor de problemen bij de Eindhovenaren.

Presentator Wilfred Genee vraagt aan tafel bij Vandaag Inside aan Van der Gijp wat hij van de crisis bij PSV vindt, nadat Derksen al eerder stevig was richting Bosz. Gijp gaat in op de uitspraken van Derksen: “Wat ik namelijk denk, Johan, is dat ze bij PSV tot de conclusie gekomen zijn met elkaar en dat het gewoon aan het elftal ligt. En niet aan hem.”

“Dan is de technisch directeur (Earnest Stewart, red.eigenlijk min of meer verantwoordelijk”, stelt de Snor. Genee komt terug op het statement van Van der Gijp en vraagt hem wat er dan aan het elftal mankeert. “Nou ja, als je van Juventus wint en je verliest daarna twee keer van Go Ahead Eagles, dan is er iets wat niet lekker is”, antwoordt de oud-PSV’er. Hij denkt dat het niet ligt aan de chemie tussen de spelers en de trainer.

'Als ik Bosz was...'

Derksen opteert toch voor een vertrek van Bosz: “Als ik Bosz was, dan zou ik ontslag nemen. Ik zou mijn consequenties eraan verbinden. Want de spelers hebben hem - hij was een trainer met naam - eigenlijk een afgang bezorgd.”

Gijp snap Derksen, maar brengt er wat tegenin: “Zeker, Johan, maar het zit ook wel heel erg tegen.” Van der Gijp benoemt twee momenten waarin PSV pech had tegen Arsenal in de met 1-7 verloren Champions League wedstrijd, waaronder een overtreding van Myles Lewis-Skelly, die ‘misschien zelfs rood’ had kunnen krijgen.

