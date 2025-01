‘Ajax ontvangt eerste bod op talentvolle verdediger’

Fenerbahçe wil werk maken van de komst van . De Amsterdammers zouden inmiddels een eerste bod op de 21-jarige verdediger hebben ontvangen, zo schrijft Fotomaç. De Turkse topclub wil Kaplan huren met een optie tot koop.

Vrijdag kwam naar buiten dat het Fenerbahçe van José Mourinho de verdediging graag wil versterken met Kaplan. De Turk maakte in 2022 voor een bedrag van negen miljoen euro de overstap van Trabzonspor naar Amsterdam. Waar de verdediger afgelopen seizoen in de slotfase van de competitie een vaste waarde was in de achterhoede van Ajax, komt hij dit seizoen door de ontwikkeling van Youri Baas nauwelijks in de plannen voor.

Volgens Fotomaç heeft Fenerbahçe in de onderhandelingen met Ajax inmiddels het eerste bod ingediend. De Turkse topclub zou hierbij mikken op een huurovereenkomst met daarin een koopoptie. Het is niet duidelijk hoe hoog de optie in het bod was en of het om een verplichte koopoptie zou gaan.

Contractverlenging

Hoewel Ajax dus in gesprek zou zijn over een vertrek van Kaplan, zien de Amsterdammers nog wel toekomst in hem. Ze zouden het contract van de Turk, dat nog loopt tot medio 2027, graag willen verlengen. Het Algemeen Dagblad wist onlangs te melden dat de twee partijen hierover met elkaar in gesprek zijn. De vraag is dan ook hoe groot de kans van slagen is voor Fenerbahçe om Kaplan deze transferwindow op te pikken in Amsterdam.

🟡🔵 Ahmetcan Kaplan için Ajax ile masaya oturan Fenerbahçe, satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulundu. Görüşmeler devam ediyor. pic.twitter.com/4lsP601E35 — Fotomaç (@fotomac) January 11, 2025

Vind jij dat Ajax Ahmetcan Kaplan moet verhuren aan Fenerbahçe? Laden... 24.6% Ja, goed voor zijn ontwikkeling 26.4% Nee, hij moet blijven 39.7% Alleen met verplichte koopoptie 9.3% Alleen zonder koopoptie 686 stemmen

