Basisspeler hoopt op nieuw Ajax-contract: 'Voel me fit en waardevol'

hoopt dat zijn aflopende contract bij Ajax wordt verlengd, zo zegt de 41-jarige keeper in gesprek met Het Parool. De routinier is sinds de komst van trainer Francesco Farioli weer eerste keus onder de lat en bespreekt zijn doelstellingen voor de tweede seizoenshelft.

Ajax nam Pasveer in de zomer van 2021 transfervrij over van Vitesse en leek met de geboren Enschedeër een ervaren stand-in achter André Onana te hebben binnengehaald. De Kameroener liep echter tegen een dopingschorsing aan, waardoor Pasveer in september plotseling eerste keus werd en dat zou blijven tot een gebroken vinger in februari een einde aan zijn seizoen maakte. Onder Alfred Schreuder keerde de routinier in het seizoen 2022/23 terug in het elftal, maar raakte Pasveer zijn basisplaats kwijt aan winteraanwinst Gerónimo Rulli. De manier waarop dat ging zit de keeper nog altijd niet lekker: "Ik moest in januari 2023 van de media horen dat ik geen eerste keeper meer was. Ik hou van persoonlijkheden die zeggen waar het op staat en die duidelijk zijn", zegt de sluitpost.

In het tumultueuze seizoen 2023/24 kwam Pasveer vervolgens niet één keer in actie voor Ajax. Achtereenvolgens Rulli, Jay Gorter en Diant Ramaj verdedigden die jaargang het doel van de Amsterdammers. Pasveer was afgelopen zomer de eerste selectiespeler die kennismaakte met Farioli, omdat hij voor zichzelf doortrainde terwijl de rest van de spelersgroep nog met vakantie was. Op dat moment was zijn contract afgelopen en lag er nog geen akkoord voor een nieuwe verbintenis: "De onderhandelingen duurden lang. Maar omdat ik altijd dacht dat we eruit zouden komen, ben ik gewoon blijven trainen. Ik ben blij en trots dat ik voor Ajax speel. Voor mij was het Ajax óf stoppen", legt de keeper uit. "En daarnaast; wie zat er afgelopen zomer te wachten op een 40-jarige keeper?", vraagt Pasveer zich hardop af.

Het nieuwe, eenjarige contract kwam er uiteindelijk en Farioli besloot aan het einde van de voorbereiding om Pasveer uit te roepen tot zijn eerste keeper. Ajax sloot de eerste seizoenshelft af op de tweede plek in de Eredivisie, met zes punten achterstand op koploper PSV. Gevraagd naar zijn doelstellingen voor de tweede helft van het seizoen zegt Pasveer: "Ik hoop het kampioenschap, maar ik teken sowieso voor een Champions Leagueticket. PSV is heel stabiel en wij zijn met Ajax nog niet waar we willen zijn. We spelen nog niet het type spel dat we willen. Domineren, tegenstanders met 4-0 of 5-0 naar huis sturen. Maar dat heeft tijd nodig. Je kunt van de nieuwe trainersstaf niet verlangen dat je dat binnen een halfjaar al kunt. Het duurt een, twee jaar. Het hangt ook nauw samen met de kwaliteit van de selectie en met inkomende en uitgaande transfers." En wat zijn eigen toekomst betreft? "Mijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af, maar ik wil nog graag door. Ik voel me waardevol en fit", aldus Pasveer.

