Valentijn Driessen vindt het 'heel gevaarlijk' dat Alex Kroes bij Ajax werkt

Alex Kroes heeft ervoor gezorgd dat het juichen van clubbestuurders weer is teruggekeerd op de tribunes. Mike Verweij stelt dat het eerder not done was om als bestuurder volop te juichen op het ereterras, maar merkt op dat de technisch directeur van Ajax het juichen heeft laten terugkeren op de tribune. Valentijn Driessen vindt dat hier een gevaar achter schuilt.

In de podcast Kick Off van De Telegraaf wordt de algemeen directeur van Ajax, Menno Geelen, gevraagd naar het juichen van Kroes: "Het was altijd een traditie om keurig op het ereterras te zitten, maar Kroes heeft het juichen geherintroduceerd, of niet?", vraagt Verweij aan Geelen: "Ja, ik vind het wel mooi. Hij leeft mee met de club en is ook een Ajacied in hart en nieren, dus hij is ook echt blij als we winnen en scoren", merkt Geelen.

'Dit is wel heel gevaarlijk'

Valentijn Driessen plaatst vervolgens een kritische noot in de richting van Kroes. Hij vindt het na bovenstaand verhaal namelijk 'gevaarlijk' voor Ajax dat Kroes technisch directeur van de Amsterdamse club is: "Het is wel heel gevaarlijk als supporters in dit soort functies terecht komen", geeft de journalist aan. Geelen vindt dat niet: "Ik kan er wel van genieten", doelt de algemeen directeur op het juichen van Kroes.

Verweij legt vervolgens nog even uit waarom het juichen van Kroes onderwerp van gesprek is: "Het was volgens mij not done om te juichen met andere bestuurders erbij, maar Kroes zei: waarom niet? Nu is toch het gevolg dat iedereen weer een beetje durft te juichen", weet Verweij.

