Ajax-directeur Menno Geelen deelt schokkend verhaal: 'Onwerkelijk, ongeneeslijk ziek'

Menno Geelen, de algemeen directeur van Ajax, heeft een openhartig verhaal gedeeld over zijn privésituatie. Geelen verloor zijn broer op 27e jarige leeftijd en zijn vader in 2017 nadat hij alvleesklierkanker bij hem werd geconstateerd. Geelen had het zwaar en vond in deze periode veel steun bij Edwin van de Sar.

In de podcast Kick Off van De Telegraaf stelt Geelen zich kwetsbaar op en gaat hij openhartig in op zijn eigen privésituatie. De algemeen directeur heeft in het verleden erg veel voor zijn kiezen gekregen: "Mijn broer kreeg hoofdpijn en die ging maar niet weg. Een tumor, die toen nog goedaardig was, werd weggehaald, maar één klein stukje bleek vergeten. Dat is kwaadaardig geworden en kwam bij zijn hersenen", legt Geelen uit: "Hij bleek ongeneeslijk ziek". vertelt Geelen, die zijn broer in 2006 op 27e jarige leeftijd verloor.

In 2017 kreeg Geelen opnieuw te maken met een drama in de privésituatie: "Mijn vader kreeg in 2017 een soort kanker, die op alvleesklierkanker lijkt en waardoor hij snel aftakelde. Binnen een half jaar was hij overleden", vertelt Geelen: "En twaalf uur na de dood van mijn vader kreeg mijn moeder een herseninfarct. Aan het ziekenhuisbed van mijn moeder hebben mijn zusje en ik de uitvaart van mijn vader geregeld. Het was allemaal zó onwerkelijk.”

Geelen geeft aan dat Edwin van de Sar belangrijk voor hem is geweest in de lastige periodes van zijn leven. De steun van de voormalig algemeen directeur van Ajax zal hij niet snel vergeten: "Edwin heeft me enorm gesteund. Dat zal ik nooit vergeten en het positieve gevoel over hem zal altijd blijven.”