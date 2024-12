Fans van Ajax krijgen duidelijke (en pijnlijke) mededeling over inkomende transfers

Algemeen directeur Menno Geelen van Ajax heeft in de podcast Kick Off van De Telegraaf een boekje opengedaan over de financiële situatie van Ajax. Geelen is eerlijk over de aanstaande transferzomer en twijfelt over het betalen van hoge transfersommen.

In gesprek met Mike Verweij en Valentijn Driessen doet Geelen een boekje open over de koerswijziging van Ajax. Onlangs werd in de Johan Cruijff ArenA tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) een financiële koerswijziging gepresenteerd. De bedoeling is dat de vaste kosten van Ajax niet meer op Champions League-niveau zitten. De club wordt daardoor minder afhankelijk van inkomsten uit de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hans Kraay is eerlijk en vindt dat speler van Ajax een hele 'rare vogel' is

"We begroten realistischer, nemen wel de Europa League-competitiefase mee, maar niet standaard de Champions League-inkomsten. Vooral door de spelerssalarissen variabel te maken kunnen we eventuele klappen financieel opvangen. Dit geeft een veel grotere wendbaarheid. Als we Champions League spelen, dan verdienen onze spelers nog steeds veel geld, maar halen we alleen Europa League, dan krijgen ze minder", legt Geelen uit.

Inkomende transfers

De algemeen directeur weet dat Ajax spelers zal moeten kopen. Binnenkort zal dan ook duidelijk worden hoe Ajax er écht voor staat: "We zullen spelers moeten kopen. Dat moeten onze technische mensen gaan bepalen, die hebben daar veel meer verstand van dan ik, maar ik weet niet of we ook nog spelers van boven de tien miljoen zullen kopen de komende tijd", spreekt Geelen zijn verwachting uit.

Het zou betekenen dat Alex Kroes creatief met zijn geld om zou moeten gaan in Amsterdam. De technisch directeur heeft in de komende transferwindow in ieder geval een extra linksbuiten nodig in Amsterdam, aangezien Mika Godts momenteel de enige linksbuiten is in de selectie van Ajax.