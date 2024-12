Hans Kraay is eerlijk en vindt dat speler van Ajax een hele 'rare vogel' is

Hans Kraay junior vindt een rare vogel, zo geeft de analist van ESPN eerlijk toe in gesprek met Voetbal International. In een uitgebreid interview met collega-columnisten Frank Heinen en Nico Dijkshoorn bespreekt Kraay het opvallende gedrag van Weghorst op en rond de velden.

"Weghorst is zichzelf. Een rare vogel", geeft Kraay toe, als hij gevraagd wordt naar de spits van Ajax. De verslaggever van ESPN, die Weghorst regelmatig spreekt rondom wedstrijden van Ajax, vindt de voetballer wel een persoon waar hij bewondering voor heeft: "Ik heb niet snel medelijden met Nico Dijkshoorn, maar ik zou het wel krijgen als Lang en Weghorst er niet meer zouden zijn", doelt Kraay op de unieke persoonlijkheden van de twee spelers.

Frank Heinen snapt wel dat Kraay bewondering heeft voor Weghorst: "Wat Weghorst allemaal doet en zegt vind ik vreemd en ook wel dubieus. Maar hij is wel helemaal zichzelf. Ook dit moet bij Ajax een probleem zijn. Als hij voor de wedstrijd met een Bijbel gaat zitten langs het veld, moeten er toch twintig zitten te giechelen", vermoedt de columnist.

Ook Dijkshoorn valt het opvallende gedrag van Weghorst op: "Loopt hij weer als eerste dat veld op, beetje op dat gras stampen. Terwijl hij weet dat hij dan weer een week de lul is", stelt Dijkshoorn, die denkt dat Weghorst er een duidelijke reden voor heeft: "Je laat dan even zien dat je veel beter bent voorbereid dan die andere jongens, want die doen dat niet. Die zitten binnen, maar jij staat even te voelen welke kant dat gras op groeit."