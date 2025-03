Ajax lijkt komende zomer flinke som geld te gaan verdienen: 'Er is gigantisch veel interesse voor hem'

Ajacied lijkt komende zomer te gaan vertrekken uit Amsterdam. De middenvelder liet onlangs al optekenen open te staan voor een transfer en volgens Mike Verweij is de belangstelling uit het buitenland 'gigantisch'.

Tijdens de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt besproken welke spelers van Ajax bij het DNA van Feyenoord passen. "Taylor zou wel goed bij Feyenoord passen met zijn werkethiek en hij is verschrikkelijk veelzijdig", begint Valentijn Driessen. "Maar hij heeft natuurlijk niet de uitstraling van een vedette."

"Taylor is een ras-Ajax-voetballer", reageert Verweij vervolgens. Driessen sluit zich echter niet aan bij zijn collega. "Hij is een ras-Ajacied, maar dat is iets anders dan een ras-Ajax-voetballer. Heel veel trainers zijn fan van Taylor, omdat hij heel plichtsgetrouw is."

Verweij weet dat niet alleen trainers gecharmeerd zijn van de speler, die afgelopen weekend tegen PEC Zwolle (0-1) matchwinner werd. "Ook de belangstelling uit het buitenland is echt gigantisch voor hem, omdat hij een hele veelzijdige speler is." Taylor zou een transfer komende zomer wel zien zitten en hoopt dat Ajax een mooi bedrag aan hem overhoudt. Op het moment van schrijven staat de middenvelder op acht doelpunten en vijf assists in 24 Eredivisieduels.

