Sterspeler van Ajax acht zichzelf rijp voor transfer: 'Ajax moet een mooi bedrag overhouden aan mij'

denkt dat hij klaar is voor een stap naar het buitenland, zo stelt hij in een interview met Ajax Life. De middenvelder van Ajax speelde al 152 duels voor de club en hoopt dat de Amsterdammers een mooi bedrag aan hem kunnen overhouden.

Taylor wordt steeds meer een 'grote meneer' bij Ajax. Dit seizoen is hij moeilijk uit de basis van Francesco Farioli weg te denken en staat de sterkhouder al op tien doelpunten en zes assists in alle competities. Vorige week donderdag schoot hij als invaller nog de zeer belangrijke strafschop tegen Union Sint-Gillis binnen, waardoor Ajax in de Europa League mocht blijven.

Op een stelling van Ajax Life of Taylor al klaar is voor een stap naar het buitenland reageert de middenvelder: "Dat denk ik wel". Toch houdt de middenvelder nog een slag om de arm. "Het is helemaal niet dat ik weg wil, hè. Ik denk wel dat ik er klaar voor ben als er een nieuwe uitdaging op mijn pad komt. Maar dan moet mijn gevoel wel goed zijn, anders blijf ik net zo lief bij Ajax." Vindt hij ook dat hij de Eredivisie ontgroeid is? "Dat is aan anderen. Daar ga ik geen antwoord op geven." Mocht de (misschien wel) beste speler van de Amsterdammers inderdaad vertrekken, zijn er volgens FootballTransfers twee interessante vervangers beschikbaar op de markt.

Taylor weet waar een transfer aan moet voldoen, wil hij er akkoord mee gaan. "Bij dit soort thema's spelen meerdere aspecten. In het mooiste scenario kunnen de club en ik elkaar straks helpen." Taylor zou tevreden zijn als Ajax een mooi bedrag overhoudt aan hem. "Ja precies, dat zou ik als Ajacied het mooist vinden." Onlangs werd de middenvelder gelinkt aan Napoli. Vindt de speler van Ajax zichzelf een goede match met de Serie A? "Dat vind ik niet per se. Ik heb helemaal niet in mijn hoofd waar ik ooit heen wil. Spanje, Engeland, Italië, het maakt me niet uit. Het gaat om het gevoel bij een club en de speelstijl. Wat kan ik er leren? Het totaalplaatje moet goed zijn."

Veranderingen onder Farioli

Taylor kreeg bij Ajax aan het begin van het seizoen weer te maken met een nieuwe trainer, de van Nice overgekomen Farioli. De 22-jarige international moest wel wennen aan de visie van de Italiaan. "We spelen iets anders dan iets anders dan iedereen gewend is. De grootste knop die ik moest omzetten? Dat we soms wat meer afwachtend spelen." Taylor kreeg in de jeugdopleiding van Ajax steeds te horen dat hij offensief en met veel druk op de bal moest spelen, maar dit seizoen ligt dat anders. "Dat was in het begin echt even wennen. Soms stapte ik bijvoorbeeld te snel door en kreeg ik te horen dat ik geduldiger moest worden. We trainen er veel op en ik bekijk beelden. Het pakt nu toe ook aardig uit. Ik mis het (de traditionele Ajax-speelstijl, red.) niet zolang we maar winnen, eerlijk gezegd." En dat gebeurt vaak, zeker de laatste tijd. Met vijf punten voorsprong op PSV in de Eredivisie en een plek bij de laatste zestien in de Europa League staat de selectie van Farioli er goed voor.

