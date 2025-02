Bosz over rode kaart Nauber: 'Zeker in Amsterdam kan dat gebeuren'

Door de titelrace in de Eredivisie was PSV-trainer Peter Bosz afgelopen zondag supporter van Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer kwam, mede door een rode kaart, tekort tegen Ajax en ging met 2-0 ten onder in de Johan Cruijff ArenA. Bosz blikte op de persconferentie van dinsdag terug, ook aangezien Go Ahead de komende tegenstander is in het KNVB-bekertoernooi.

PSV laat de afgelopen weken veel punten liggen in de Eredivisie, waardoor Ajax ondertussen een voorsprong heeft opgebouwd van vijf punten. Bosz hoopte nog dat Go Ahead kon stunten in Amsterdam, maar dat kwam er niet van. "Ik ben sowieso supporter van Go Ahead", stelt de Apeldoornse trainer op de persconferentie. "De club heeft mijn sympathie, ik kom er uit de buurt. Ik was dus ook afgelopen weekend supporter. Ze waren de eerste helft goed. Het is jammer dat ze dat niet wisten vol te houden."

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens refereert Bosz aan de rode kaart van Gerrit Nauber. De centrale verdediger kreeg in de tweede helft zijn tweede gele kaart voor een onbenullige overtreding, nadat hij in de eerste helft een onnodige prent had gekregen. Nauber werd toen 'op het matje geroepen' door scheidsrechter Joey Kooij, maar gaf daar, bewust of onbewust, geen gehoor aan. "Na die eerste gele kaart dacht je al van dat zou weleens - zeker in Amsterdam - anders kunnen aflopen." De 1-0 voorsprong van Ajax zou na de rode kaart in de 67e minuut worden verdubbeld.

LEES OOK: PSV-uitblinker duidelijk: 'Mijn zaakwaarnemer houdt het tijdens het seizoen heel rustig'

PSV treedt woensdagavond in eigen huis aan tegen Go Ahead, waarna donderdag de andere halve finale tussen Heracles en AZ wordt gespeeld. De volgende tegenstander in de Eredivisie is overigens ook Go Ahead. De Eindhovenaren lijken zich alleen voor heel belangrijke wedstrijden te kunnen opladen momenteel. "Ik vind dat je in beide wedstrijden de ballen uit je broek moet lopen. Dat hoort de instelling te zijn die je moet hebben. Daar zijn we lang goed in geweest. Mocht daar nu een verschil in zitten dan is dat niet goed."

Pérez en Tillman

Nieuwe aanwinst Lucas Pérez zou volgens Bosz kunnen debuteren tegen Go Ahead. "Ik heb er niks over gehoord. Dus ik ga ervan uit dat het helemaal goed is. Dat ligt dus meer aan mij. Hij traint vandaag (dinsdag, red.) mee, dus er zijn twee trainingen. Dan is het aan mij of dat voldoende is om erbij te zitten. Er is een plekje vrij, maar ik ga hem er niet bij halen als ik denk dat ik er toch niks mee ga doen. Even kijken hoe ver hij al is." Het is dus even afwachting of Bosz de Spanjaard in de wedstrijdselectie opneemt. Malik Tillman gaat volgende week overigens weer individueel trainen bij de Eindhovenaren en zou volgens de oefenmeester aan het einde van het seizoen nog in actie kunnen komen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez trekt zorgelijke conclusie: 'Totaal geen structuur, ze doen maar wat'

Kenneth Perez uit in Dit was het Weekend zijn zorgen over PSV.