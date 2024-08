Minouche van der Gijp ontkent gerucht dat rondgaat over haar en René

René van der Gijp wil over een jaar stoppen bij Vandaag Inside, zo vertelde hij vorige maand. Volgens showbizzjournalist Evert Santegoeds is dat echter geen serieuze optie, omdat zijn vrouw Minouche niet zou toestaan dat Van der Gijp stopt. Zelf ontkent Minouche dat gerucht in een bericht op Instagram.

In de podcast Strikt Privé zegt Santegoeds, hoofdredacteur van weekblad Privé, dat hem is ingefluisterd dat Van der Gijp niet kan stoppen met Vandaag Inside. Dan zou de oud-voetballer ‘thuis de grootste trammelant’ krijgen. “Want zijn vrouw Minouche vindt het allemaal wel lekker, dat geld dat er binnenkomt”, beweerde de bron.

Artikel gaat verder onder video

“Laat hem vooral niet ’s avonds in zijn onderbroek op de skai-leren bank komen zitten in plaats van naar de studio van VI te gaan, want Minouche zou er gek van worden, van het idee, dus Gijp: stoere praat, maar we zien je de komende jaren nog wel aan tafel bij VI”, voorspelt Santegoeds.

LEES OOK: Einde Vandaag Inside in zicht: René van der Gijp kondigt zijn vertrek alvast aan

Ook zou er een financiële reden achter zitten. “Nou, ze koopt graag huizen links en rechts, op Ibiza. Ze belegt het allemaal goed, maar dan moet er wel wat binnen blijven komen natuurlijk.” Santegoeds voorspelt dat Van der Gijp volgend jaar gewoon een nieuw contract tekent. “Er twijfelt helemaal niemand aan dat hij dat op een gegeven moment gewoon gaat ondertekenen. Hij moet wel.”

LEES OOK: Evert Santegoeds weet welke Vandaag Inside-ster door wil met het programma

Minouche van der Gijp reageert

In een bericht op Instagram laat Minouche blijken wel te kunnen lachen om de geruchten. “Hahaha, het lult ook allemaal maar weg hè. Ten eerste, ik verhuur huizen op Ibiza, ik koop ze niet. Ten tweede: punt 1 geeft gelijk aan dat ik m'n eigen geld verdien. Dus mocht manlief lekker willen stoppen, is dat helemaal prima. Maar dat is te allen tijde z'n eigen keus. En voorlopig is dat niet aan de orde."

Minouche schrijft dat Santegoeds en zijn co-host Jordi Versteegden ‘een factcheck hadden moeten doen. “Ik snap dat het komkommertijd is, maar we gaan natuurlijk geen punten scoren over mijn rug.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp zet appartement te koop: opvallend lage vraagprijs, naakte vrouw hangt aan de muur

René van der Gijp heeft zijn appartement aan de boulevard van Scheveningen te koop gezet.