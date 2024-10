René van der Gijp onthult wat hij heeft gekocht met enorme opbrengst van 195.000 euro

Dinsdag werd bekend dat René van der Gijp zijn appartement in Scheveningen met een mooie winst verkocht heeft. Diezelfde avond onthult de analist en oud-voetballer in Vandaag Inside wat hij heeft gekocht met de opbrengst van de woning.

In 2013 kocht Van der Gijp een appartement in Scheveningen voor 215.000 euro. De woning werd in juli te koop gezet en dinsdag werd er een koper gevonden. De nieuwe eigenaar betaalt volgens Bekende Buren 410.000 euro voor het appartement. Doordat er geen hypotheek aan verbonden is, maakt Van der Gijp liefst 195.000 winst.

“Ik heb dat appartement inderdaad verkocht”, reageert Van der Gijp dinsdagavond in Vandaag Inside op het nieuws. “Ik had dat appartement gekocht toen wij in Scheveningen zaten voor het WK. En ik voel me echt thuis in Scheveningen. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb dat appartement verkocht en ik heb een groter appartement gekocht.”

“Ik heb bij mezelf altijd gedacht: als we stoppen met dit programma, dan ga ik lekker in Scheveningen wonen”, legt Van der Gijp uit. “Dat heb ik mezelf altijd voorgenomen en dat ga ik ook doen. Ik ben verkast. Het nieuwe appartement wordt halverwege januari opgeleverd. Het is heerlijk uit te houden in Scheveningen. Ik houd van de zee. Ik vind dat echt lekker.”

