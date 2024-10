Kassa voor Van der Gijp: gigantische winst op prachtig appartement

René van der Gijp zal dinsdag verheugd hebben gereageerd op het nieuws dat zijn appartement in Scheveningen voor een mooie prijs is verkocht. De analist van Vandaag Inside maakt bijna 100% winst op deze woning.

In 2013 kocht Van der Gijp het appartement voor 215.000 euro weet Bekende Buren. Vanaf juli biedt de analist deze woning te koop aan en dinsdag is er een koper gevonden. De nieuwe eigenaar betaalt 410.000 euro voor de woonruimte. Doordat er geen hypotheek aan verbonden is, maakt de Bekende Nederlander 195.000 winst (90%), een enorm getal.

Het appartement ligt aan de Scheveningse Pier en is dus ook niet ver gelegen van het strand en de zee. Het totale oppervlak bedraagt 74 vierkante meter en er bevinden zich twee slaapkamers in het onderkomen. Het appartement heeft aan beide kanten een balkon en naast de woonkamer is er een open keuken.

Foto's van het appartement zijn onder andere via vtwonen te zien. Daaruit blijkt ook hoe licht de woning is. Naast zijn andere huis in Rotterdam, woont Van der Gijp overigens met zijn vrouw Minouche in Dordrecht.

