Vrouw van René van der Gijp deelt dringende boodschap: ‘Stop daarmee, mensen!’

Minouche van der Gijp, de vrouw van Vandaag Inside-analist René van der Gijp, is helemaal klaar met mensen die foto’s maken van hun woning. Van der Gijp deelt in haar Instagram Story een boodschap waarin ze vraagt om te stoppen met het maken van foto’s van hun huis.

“Ik begrijp nog steeds niet waarom sommige mensen de behoefte hebben om voor onze deur foto’s van het huis te maken?! Wetende dat we een inbraak en overval hebben meegemaakt…”, begint Minouche, doelend op de inbraak in 2020. René van der Gijp kwam destijds niet lekker thuis na een uitzending van Vandaag Inside (destijds Veronica Inside, red). Er werden onder meer horloges en zonnebrillen gestolen.

“Je kan goede intenties hebben, maar ook de verkeerde, maar dat weten we niet. Dat kan dus beangstigend zijn.. Stop daarmee, mensen! Je staat niet alleen op camera, maar de beelden worden ook gedocumenteerd”, eindigt Minouche haar eerste Story. Niet veel later plaatste de vrouw van René van der Gijp nog een bericht in haar Story: “Als mensen denken: stel je niet aan. Laatst stond er iemand in een van onze gangen om te vragen of hij mee kon rijden naar de uitzending.”

Minouche van der Gijp geschorst op Instagram

Minouche van der Gijp kwam onlangs in het nieuws wegens haar Instagram-schorsing. Ze deelde regelmatig beelden van het door Israël aangebrachte leed in de Gazastrook. Soms waren daar overleden kinderen zichtbaar. Volgens Instagram was dit in strijd met de richtlijnen, waardoor het account enige tijd geschorst was. Minouche gaf aan haar postgedrag aan te passen.

